MAYNILA -- Naging bukas ang aktor na si Romnick Sarmenta sa pagkukuwento tungkol sa kanyang anak sa nobyang si Barbara Ruaro.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sinabi ni Sarmenta na bago pa man ang relasyon niya at ang pagkakaroon ng anak sa nobya ay ipinaalam niya ito sa mga anak nila ng dating misis na si Harlene Bautista.

Ayon sa aktor, naipakilala na niya ang anak na lalaki na si Raza sa mga anak niya kay Bautista.

"Ang unang concern ko was to tell my kids. And to make it clear, before I got into a relationship again, talaga, I had to talk to my kids. Kailangan kong ipaliwanag sa kanila. Kailangan kong sabihin sa kanila. And I had to make them feel at masiguro nila na nothing is changing. May madadagdag sa buhay ko, may madadagdag sa buhay ng mama nila but it doesn't change who they are and what they are to us," ani Sarmenta.

"So nung sinabi ko na nagdadalantao kami. ... Sabi ko 'we're pregnant.' Actually I didn't expect them to be so excited about it. Tapos wala na inutusan na nila ako na kailangan lalaki 'yan. Tapos hanggang sa bunsong babae 'yun ang sabi niya 'Papa, I want a brother.' Kasi puro sila sisters. Si kuya lang nila ang lalaki. ... So sabi ko we will see whatever the Lord gives us, hindi ba? But the moment we found out na it's a boy I told them and they just couldn't wait to see him," dagdag ng aktor na may limang anak kay Bautista.

Maliban sa maayos na relasyon sa mga anak, ibinahagi rin ni Sarmenta na maayos ang relasyon nila ng dating misis.

"We are okay. I'd like to think we are okay. We don't get to hang out or hindi kami ang tipo na siguro iniisip ng iba 'so paano nagkukuwentuhan kayo pala?' Hindi naman, hindi naman din. When it comes to the kids siyempre pinaguusapan namin. If she has concerns with the kids babanggitin niya. if I have concerns with the kids babanggitin ko. We are open that way. Maluwag naman," ani Sarmenta.

Nagkuwento rin ang aktor tungkol kay Zeke, isa sa mga anak nila ni Bautista na ngayon ay nag-aaral sa Australia.

Isang video message mula kay Zeke ang naging sorpresa ng "Magandang Buhay" para sa aktor.

Matatatandaang 2018 nang maghiwalay sina Sarmenta at Bautista matapos ang 19 na taon na pagsasama.

Bumisita si Sarmenta sa "Magandang Buhay" kasama ang aktres na si Gelli de Belen para anyayahan ang mga manonood na patuloy na suportahan ang "2 Good 2 Be True" na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

