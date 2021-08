MAYNILA -- Bahagi na ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" ang aktor na si John Estrada.

Ito ang kinumpirma ng Dreamscape Entertainment nitong Lunes, Agosto 23.

Balik-Kapamilya ang aktor at sumabak na rin sa taping kasama ang bidang bituin ng serye na si Coco Martin, base na rin sa retrato sa Instagram.

Ibinahagi ni Estrada ang kasiyahan na muling magbalik sa ABS-CBN at makatrabaho si Martin.

"Napakasaya ko. Dito ako nagsimula sa ABS-CBN. I'm happy to be back. Blessing sa akin na bumalik sa ABS-CBN at mapasama sa 'FPJ's Ang Probinsyano,'" ani Estrada.

Matatandaang nagsimulang makilala sa show business si Estrada nang maging parte ito ng "Palibhasa Lalake." Huling serye ni Estrada sa ABS-CBN ang "The Good Son" na nagtapos noong Agosto 2018.

Para sa ika-6 na taon ng "Ang Probinsyano," aabangan ang mga bagong karakter sa serye.

Maliban kay Estrada, una nang inanunsiyo ang pagbabalik sa telebisyon ni Julia Montes bilang bagong leading lady ni Martin sa sikat na serye.

Ilan din sa mga aabangang bituin na papasok sa programa sina Joseph Marco, Vangie Labalan, Tommy Abuel, Marella Torre, at Rosanna Roces.

