Hindi lang puno ng katatawanan ang nakaraang bakasyon nina Vice Ganda at mga kaibigan nito sa Cebu dahil ginamit din nila itong pagkakataon upang mapag-usapan ang buhay pag-ibig.

Sa balog vlog ng komedyante, nagbigay ng kani-kaniyang saloobin sina Vice at ang Beks Battalion na sina MC, Lassy, at Chad Kinis tungkol sa pagmamahal matapos mapag-usapan ang estado ng kanilang lovelife.

Ayon kay sa “It’s Showtime” host, hindi lamang nasusukat sa itsura at estado ng pamumuhay ang pagmamahal lalo na sa LGBT members.

“Mamahalin ka ng tao lalo na kung mabuti ka. Maaaring hindi ka naman niya mahal na mahal agad nung simula, maaaring nung simula ikaw lang yung nagmamahal, pero dahil sa kabutihan mo, minamahal ka na niya nang unti-unti,” ani Vice.

Aniya, doon mas napagtatanto na mahal na niya ang isang tao.

Pahayag pa ni Vice, dalawa lamang ang intensyon ng isang tao kung bakit ito gumagawa ng mabuti -- maaaring mabuti o masama ang hangarin nito sa iyo.

“Kaya ka pinapakitaan ng maganda kasi maganda yung intensyon sayo. Yung iba kaya ka pinapakitaan ng maganda kasi may masamang intensyon sayo na hindi niya makukuha kung di ka muna niya pakikitaan ng maganda,” saad ng komedyante.

Ayon sa “Everybody, Sing!” host, may mga relasyon na dapat ay hindi itinutuloy lalo na kung mali ito.

Kuwento niya, madalas ang mga kaibigang matatalik ang nagpapaalala sa kaniya kapag hindi na tama ang kaniyang relasyon sa isang tao noon.

“Hindi porket masarap, na masarapa ang pakiramdam...kahit alam mong may mali, dinidiretso mo pa rin. Yun ang toxic. Kung ikasisira mo, huwag. May masayang hindi mo ikakasira. Be smart. Let's try to be smart,” dagdag nito.

Masaya ngayon ang puso ng host dahil sa kaniyang relasyon sa kasama sa noontime show na si Ion Perez.

