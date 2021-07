‘BEKIsyon’: Vice Ganda nakipagkulitan sa Cebu kasama ang mga kaibigan

Screenshot mula sa vlog ni Vice Ganda

Pansamantalang nagpahinga ang komedyante at host na si Vice Ganda sa dami ng kaniyang trabaho nang magbakasyon panandalian sa Cebu kasama ang mga kaibigan nito.

Sa dalawang episode ng vlog ni Vice, makikitang hindi naubusan ng kakulitan ang “It’s Showtime” host kasama ang matatagal na nitong kabarkada tulad ng iba pang komedyante na sina MC, Lassy, Chad Kinis, at Negi.

Sa panimula ng unang part ng kaniyang Cebu vlog, sinabi nito na nais muna niyang lumabas sandali upang makapagpahinga mula sa trabaho at pagkakakulong sa bahay.

“I decided to go out. Gusto ko mag unwind. Kasi araw-araw nagwo-work lang ako or kapag di ako nagwo-work nasa bahay lang ako. For today, gusto ko makakita ng mga tao,” saad ni Vice.

Pagsakay ng eroplano, sinubukan nito gawin ang trabaho ng mga cabin crew at siya mismo ang nagpamigay ng pagkain.

Nilibre pa nito ang ilang mga kasabay na pasahero ng pagkain lalo na kapag natuwa siya sa kanila.

Bukod sa pagsasama-samang kumain, naisipan din ni Vice na magbiglaang room raid sa mga kasamahan na ikinagulat ng ilan sa kanila at naaktuhan pang nakahubad.

Isa sa mga highlight ng kanilang bakasyon ay ang pagsakay nila sa yate na talagang plinano ni Vice.

“Gusto ko makaramdam ng hangin sa katawan ko. Kailangan nating makakita ng mga lugar na malalawak para sikip yung utak natin mawala,” paliwanag nito kina Lassy at Negi.

Panoorin ang kabuuan ng vlog ni Vice Ganda rito:

