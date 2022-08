Mark Anthony Fernandez. Screengrab mula sa vlog ni Ogie Diaz

MAYNILA -- Mag-isang namumuhay ngayon ang aktor na si Mark Anthony Fernandez sa Angeles, Pampanga, matapos itong mahiwalay sa huli nitong karelasyon.

Sa bagong vlog ng batikang showbiz reporter na si Ogie Diaz, naging bukas si Fernandez sa kanyang personal na buhay at nagbalik-tanaw din sa mga hindi makakalimutang karanasan.

Kung walang shooting, naghahanda para sa susunod na proyekto ang aktor. Abala rin ito sa paggi-gym at paglalaro ng basketball.

Giit ni Fernandez, matagal na rin siyang malaya sa ipinagbabawal na droga.

"Wala nang ganun. Matagal nang walang ganun. Pero adhikain like 'yung sa weed, part ako na i-legalize 'yung weed. Pero other than that San Miguel lang, beer," ani Fernandez na iginiit na kontrolado niya ang sarili pagdating sa pag-inom ng alak.

Matatandaang 2016 nang makulong noon si Fernandez sa San Fernando, Pampanga matapos itong makumpiskahan ng marijuana sa isang checkpoint.

"Pero parang marami ang nagsabi sa akin 'yung naging kaso ko noon ay naging eye-opener din siya to legalize weed. Marami ang gustong i-legalize na ang weed after nun," ani Fernandez na ibinahagi rin ang karanasan sa loob ng selda.

Habang nasa kulungan, lumabas din ang isyu na nakabuntis 'di umano ng isang lady guard ang aktor, bagay na itinanggi nito.

"Hindi totoo 'yon. Nagpa-picture sa akin buntis, napagkamalan. Eh ang dami nun, kumbaga ang daming tao noon," ani Fernandez.

ISANG AMA

Si Fernandez ay may limang anak, kabilang na rito ang aktor na si Grae Fernandez, anak niya sa dating misis na si Melissa Garcia.

"May 22-year-old na akong anak, tapos si Grae Fernandez, adult na rin siya, pero parang kapatid ko lang. 'Yung iba baby pa: dalawang 7 at isang 6," ayon sa aktor.

"Hindi naman po sa ginusto ko maging pilyo. Nagmumukha lang pilyo pero mas nasawi, lonely hearts club," ayon sa aktor.

Masuwerte din aniya siya na pumayag ang mga ina ng kanyang mga anak sa kasunduan na magbibigay siya basta kaya. Ibinahagi rin ni Fernandez na nabigyan niya na ng bahay ang tatlo sa kanyang limang anak.

"Buti na lang nagkasundo kami sa kasunduan na kapag mayroon ako ay doon ako magbibigay, lalo na kapag may marami," ani Fernandez.

Ayon sa aktor, sigurado siyang may pagkukulang siya bilang ama pero umaasa siyang mauunwaan ito ng mga anak sa kanilang paglaki.

"Sa mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Babawi ako sa inyo sa oras na may pagkakataon ako na makabawi ng kabutihan. Nagkaganito lang, maiintindihan niyo paglaki niyo. 'Yung mga ginawa kong bagay para rin sa inyo," ani Fernandez na nagpasalamat din sa mga ina ng kanyang mga anak.

Sa ngayon, mag-isang nangungupahan si Fernandez sa Pampanga at umaasang sa nasabing lugar niya na rin matatagpuan ang kanyang bagong pag-ibig.

Nagsimulang gumawa ng pangalan si Fernandez sa showbiz nang maging parte siya ng grupong Gwapings kasama sina Jomari Yllana at Eric Fructuoso.

Si Fernandez ay anak ni Alma Moreno sa namayapang aktor na si Rudy Fernandez.



Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC