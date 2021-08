MAYNILA -- Inamin ni Maris Racal na natakot siya noon sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa relasyon nila ng musikerong si Rico Blanco.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, naging bukas si Racal na pag-usapan ang relasyon nila ng dating miyembro ng bandang Rivermaya.

Tinanong si Racal ng isa sa mga host ng "Magandang Buhay" na si Jolina Madangal, kung napaghandaan ba nila ni Blanco kung paano haharapin ang sitwasyon sakaling lumabas na ang balita tungkol sa kanilang relasyon.

"Lagi po naming pinag-uusapan. Pero every time na ganoon ang topic natatakot ako, napi-pressure ako kasi natatakot ako sa kung ano ang iisipin ng mga tao. Kasi strange kasi 'yung relationship namin because of the age gap. It's like the big elephant in the room," ani Racal.

"Pero I'm really, really surprised sa reaction nila. Hindi ko in-expect na matutuwa pala sila," ani Racal.

Matatandaang nito lamang Mayo nang aminin ni Racal, 23, ang tungkol sa kanila ni Blanco, 48.

Ayon kay Racal, maliban sa musika, ang pagmamahal sa pamilya ang isa sa mga bagay na pinagkakasunduan nila ni Blanco.

"Before I would say music kasi doon kami nag-start nag-click talaga, nag-work together. But like now, siguro malaking percentage 'yung pareho kami ng values sa life, pareho kaming may malaking family and very close together. So gets namin kung paano mag-treat ng family. So 'yun ang pinaka-importante talaga sa amin," ani Racal.

Hindi naman naitago ni Racal ang ngiti nang matanong kung kailan siya huling kinilig.

"Marami naman. Simple lang kasi si Rico na boyfriend. Parang hindi naman siya 'yung tipong araw-araw na nagbibigay ng bulaklak. Pero siguro every time na nagbibigay siya ng flowers, kinikilig ako, kasi (nga) hindi siya ganoon, simple lang siya. So every time na may ibibigay siya parang kinikilig ako," pag-amin ni Racal.

Matatandaang unang lumabas ang balitang nag-uugnay kina Racal at Blanco noong Marso matapos ang nakakakilig na birthday greeting ng aktres para sa musikero.

Unang nagkatrabaho ang dalawa noong 2019 para sa awitin ni Racal na “Abot Langit.”

