MANILA -- Actor-politician Jhong Hilario celebrated his birthday on "It's Showtime" on Friday with a special production number.

Hilario, a former member of the dance group Streetboys, performed Gary Valencino's hit "Di Bale Na Lang," as well as Hotdog's "Annie Batungbakal."

Dubbed as the country's "Sampol King," he performed with "Tawag ng Tanghalan" champs Lyka Estrella, JM Yosures, ang Reiven Umali and other TNT singers.

He was joined by his "It's Showtime" family for the OPM disco classic "Sumayaw Sumunod."

After his performance, Hilario received birthday greetings from his co-hosts.

"Kuys Jhong, 30 years na tayong magkasama... Gusto ko lang sabihin sa iyo sa tagal na nating magkakilala, patuloy mo akong pinapahanga. Bakit? Kasi may mga bagay ka na hindi natin napag-usapan nun. 'Yung pagtatapos ng pag-aaral, tinapos mo pag-aaral mo para sa anak mo, dahil gusto mo gayahin ka niya na makapagtapos din ng pag-aaral. 'Yung pagpasok mo sa politika na dapat sa kuya mo 'yon. Pero hindi nangyari dahil may nangyari sa kanya na hindi maganda. Pero ginawa mo pa rin at nagawa mo nang maganda," said Vhong Navarro, one of Hilario's closest friends from their Streetboys era.

"Kaya marami ang nagmamahal sa iyo kasi tsina-challenge mo ang sarili mo. At sa pag-challenge mo hindi ka natatakot na mabigo dahil alam ko natatawid mo nang sobrang ganda dahil isa kang mabuting tao. At mga kaibigan at pamilya mo sa gitna ng problema ay hindi mo kami iniiwan at saksi ako roon. ... Sana huwag ka magsawa at huwag ka magbago dahil marami ang nagmamahal sa iyo. I love you Kuys Jhong," Navarro added.

For his part, Hilario expressed his gratitude to his "Showtime" family.

"Kahit na pagod ako, kapag nandito ako ay nawawala at nakakapagpasaya ka ng tao. Actually hanggang ngayon tinatanong ko bakit kailangang mawala sa mundo? Bakit 'di na lang mag-stay? Pero walang permanente, lahat tayo lilipas. Sabi ko ganun kadali ang buhay. So kung ano ang kaya kong gawin ay gagawin ko. Kasi gusto ko mawala man ako sa mundo 'yung legacy ay maiiwan ko sa pamilya ko. Sila ang makikinabang doon, kung ano ang mga nagagawa ko. Gusto ko mag-stay ng maganda kasi maiksi lang ang buhay. Ano ba ang purpose natin sa mundo? Sa akin binigyan ako ng chance ni God na magpasaya at tumulong, I will make the most of it. At sa pagiging tatay, nakakahiya namam kung ginagalingan ko sa ibang bagay pero sa pagiging tatay ay hindi. Kaya ginagalingan ko 'yon. Thank you, salamat sa pagiging inspirasyon niyo sa akin," he said.

Hilario also got a surprise when his daughter Sarina graced the program. Once again, Sarina charmed the viewers when she and Hilario sang lines from "A Whole New World" and "Fly Me To Moon."