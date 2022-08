MAYNILA -- Nagbigay pugay ang "Magandang Buhay" sa aktres na si Cherie Gil na pumanaw nito lamang Agosto 5 sa Estados Unidos.

Nitong Miyerkoles, ipinahatid ng "Magandang Buhay" ang pakikiramay sa pamilya ni Gil na nakilala sa kanyang de kalibreng pagganap sa iba't ibang programa sa telebisyon at mga pelikula.



"Kami po rito sa 'Magandang Buhay' ay nakikiramay sa pamilya ng award-winning actress, primera contravida, anak, kapatid, at huwarang momshie na si Ms. Cherie Gil. Si Ms. Cherie Gil po ay gumanap din bilang kontrabida na si Valentine na anak ni Valentina sa pelikulang "Darna: Ang Pagbabalik." We will miss you Ms. Cherie Gil. Rest in peace," ani Regine Velasquez, isa sa mga host.

Sa nakaraang pahayag, nagpasalamat ang pamilya ni Gil sa pagbuhos ng pakikiramay sa kanila. Ayon kay Jay Eigenmann, isa sa mga anak ni Gil, pumanaw ang kanyang ina dahil sa endometrial cancer na nadiskubre Oktubre 2021.

Kapiling ng aktres ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay sa mga huling sandali ng kanyang buhay.

Samantala, nitong Miyerkoles sa "Magandang Buhay" ay bumisita rin ang aktres na si Janella Salvador at iba pang mga bituin na bahagi nang inaabangang serye na "Mar's Ravelo's Darna."

Si Salvador ang pinakabangong aktres na gaganap bilang pangunahing kalaban ni Darna na si Valentina.

