Mula sa JRB Creative Production's Facebook page

MAYNILA – Sa nalalapit na paglipad ni "Darna" sa telebisyon, nagbigay paramdam na rin ang magiging mortal na kaaway nito na si "Valentina."

Sa inilabas na teaser video ng JRB Creative Production, ipinasilip ang magiging karakter ni Janella Salvador sa teleseryeng "Darna" sa darating na Agosto 15.

Nagsimula ang video sa animo’y pagbabanta ni Regina (Salvador) kay Narda (Jane de Leon) tungkol sa pangtatraydor.

"Ayaw kong tinatraydor ako kaya ikaw Narda. Don't you ever betray me," matapang na sambit nito.

Isang vlogger si Regina na walang kinatatakutan kahit ang alkalde ng kanilang lugar. Isa rin itong mahusay na abogado. Ngunit sa likod ng kaniyang katauhan ay may itinatago itong sikreto.

Sa nasabing teaser clip, makikita na tila may gumugulo sa isipan ni Regina kasunod ng paglabas ng mga ahas: “Call me Valentina.”

Nauna nang naglabas nang pahapyaw ang palabas para sa magiging ahas na buhok ni Valentina.

Mapapansin ito sa isang anino ng babaeng naglalakad habang gumagalaw ang mga ahas na buhok.

Mapapanood ang “Darna” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, TV5, iWantTFC, sa TFC.