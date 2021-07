Dahil sa baha, Direk John Prats sa trak sumakay para makapasok sa ‘It’s Showtime’

Sa kabila ng matinding buhos ng ulan na nagdulot na ng pagbaha sa maraming lugar, tuloy pa rin ang trabaho ng direktor na si John Prats sa noontime show na “It’s Showtime” kung saan sa dump truck na siya sumakay upang makapasok lamang.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Prats ang panghihiram niya ng trak sa kaniyang tatay upang makadaan lamang sa baha sa kanilang lugar at makarating sa show ngayong Sabado.

Ayon kay Prats na bagong director ng palabas, hindi siya maaaring lumiban sa trabaho dahil sa bagong segment na “Madlang Pi-Poll” na ilulunsad din ngayon.

“Hello madlang pipol!!! Eto po ang transpo ko papuntang ABS-CBN. Napaka importante kasi ng araw na to. Dahil mamaya na ang MADLANG PI-POLL,” paliwanag ni Prats.

Dagdag pa niya, ganito umano ang dedikasyon nila para mabigyan ng serbisyo ang maraming Kapamilya.

“Para sa inyo gagawin namin ang lahat! In the service of the filipino people! Forever kapamilya,” ani Prats.

Umani naman ng papuri ang aktor din sa “Ang Probinsyano” sa kaniyang ginawa, kabilang na rito ang mga host ng “It’s Showtime” na sina Kim Chiu, Vhong Navarro, Ion Perez, at Amy Perez.

Pinag-iingat din si Prats ng kaniyang kapatid na si Camille: “Ingaaaat my kuya Direk Pratty!!!”

Nauna nang inanunsyo na si Prats ang bagong direktor ng “It’s Showtime” noong simula ng Hulyo nang batiin ito ni Navarro sa isang segment ng show.

Kasunod ito ng kaniyang pagdidirek din ng nakaraang ABS-CBN Christmas Special kung saan hindi umano siya makapaniwala na nangyayari.