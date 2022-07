Mula sa vlog ni Francine Diaz



MAYNILA – Naging tapat at seryoso ang host na si Luis Manzano nang tanungin kung ninais niya bang huminto na sa pag-aartista noon.

Sa vlog ni Francine Diaz, inamin ni Manzano na dumating din siya sa ilang punto ng kaniyang karera sa industriya na ginusto na niyang tumigil.

“'Yung ibang mga tao talaga hindi alam kung papaano ang industriya. Ang nakikita ng mga tao most of the time ay 'yung glitz and glamor na lang, the finished product. Ay, masarap mag-artista. Maganda ang income,” ani Manzano.

Paliwanag ng Kapamilya host, “marumi” ang nagiging kalakaran sa industriya kabilang na rito kung paano pagtawanan ng mga tao ang mga artistang nasasangkot sa kontrobersya.

“Kung alam niyo lang kung gaano rin, I mean, hindi na ako magloloko, matanda na ako, kung gaano rin kadumi ang industriya, kung papaano talaga. People will never understand it. Akala nila madali tayong pag-usapan,” saad nito.

Dagdag pa ni Manzano, madaling bibigay ang mga artistang hindi malakas ang isip at puso dahil madalas bumuhos ang mga hindi magagandang komento mula sa publiko.

“Yung mga ganyan na bumubuhos na ang mga negativities, mapapaisip ka rin talaga na, 'Bakit ba hindi na lang ako mamuhay nang tahimik, nang normal?'” pag-amin ni Manzano.

Ngunit bakit nga ba niya piniling manatili pa rin sa showbiz?

Ayon kay Manzano, masarap din sa pakiramdam na kaya mong makapagpangiti ng mga tao.

“You realize na iyong ibinigay sa atin na blessing ay hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Na ngumiti ka lang sa camera, you take one picture kunwari nasa mall ka, may magpa-picture sa 'yo, yung 10 seconds na ibibigay mo sa kaniya kung ano man 'yung problema niya sa araw na 'yun, makakalimutan niya nang dahil sa iyo,” dagdag nito.

Ito aniya ang nakakapagpabalik sa kaniya sa tuwing iniisip nitong tumigil na sa pag-aartista.

Galing sa pamilya ng mga celebrity si Manzano. Anak siya nina Vilma Santos at Edu Manzano habang asawa na niya ngayon ang aktres na si Jessy Mendiola.