Angelica Panganiban, inakyat noon ang bakod ng ABS-CBN

MAYNILA -- Isang hindi makakalimutang karanasan ng aktres na si Angelica Panganiban sa showbiz nang akyatin niya noon ang bakod ng ABS-CBN para lang makapag-audition.

Watch more News on iWantTFC

"Nag-enjoy na ako mag-audition nang mag-audition sa kung saan- saan. Like nag-audition na ako for 'Ang TV,' umakyat pa mga kami sa bakod ng ABS-CBN. Kasi inabot namin yung cut-off like parang sasabihin natin parang 4 p.m. na hindi na nila papasukin 'yung nasa dulo ng pila," pagbabalik-tanaw ni Panganiban sa Celebrity Conversations ng Star Magic.

"Pero siyempre kami na madaling araw pa lang pumila na parang hindi namin matanggap na hindi kami makakapasok, hindi ba? So 'yung mga parents binuhat kami, inakyat kami ng bakod para makapag-audition pa rin kami.

"Iyak ako nang iyak kasi nawawala ang mama ko parang 'nasaan ako?'" dagdag ni Panganiban.

Isa si Panganiban sa mga unang artista ng Star Magic, ang talent agency ng ABS-CBN na ngayon ay nagdiriwang ng ika-30 anibersaryo.

"Masarap sa pakiramdam na kasabay mong nag-grow 'yung mga tao... 'yung nagbigay sa iyo ng project, 'yung mga taong nag-alaga talaga sa iyo since Day 1 na nag-artista ka, gumabay sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam na sini-celebrate niyo 'yung milestone na ito ng buhay niyo together," aniya.

Matapos ang higit tatlong dekada sa showbiz, patuloy ang pagnanais ni Panganiban na makagawa pa ng mga dekalibreng proyekto.

"Ngayon mas na-open 'yung platform sa atin like 'yung streaming platforms. Mas lumalawak ang knowledge natin pagdating sa mga pelikula. Parang hindi lang sa bagong pelikula, kung maglo-look back ka sa mga classic films, maiisip mo na 'oh wow 'di pa pala ako nakakagawa ng ganitong klaseng pelikula.' So ang sarap na makakita ng mga ganoong pelikula at ma-inspire na sana dito sa Pilipinas ay magkaroon din tayo ng opportunity na makagawa ng mga ganitong klaseng films. So maraming roles na gusto ko pang gawin. At saka ang sarap sa pakiramdam kasi ibig sabihin nun ay hindi nawawala ang hunger mo to learn and to explore more na parang, 'tara game, gawa lang nang gawa,'" aniya.

Nang matanong naman kung ano ang isa sa pinakaimportanteng aral na natutunan niya sa industriya, sagot ni Panganiban: "To be loyal and to be grateful... May magandang reward 'yon kapag nakita ng mga tao na makakapagkatiwalaan ka nila kasi alam nila na may loyalty ka," ani Panganiban, isa sa ginawaran ng Star Magic Loyalty Award.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC