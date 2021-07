Joem Bascon, naging 'unfaithful' nga ba?

MAYNILA -- Sinagot ni Joem Bascon ang tanong kung may pagkakataon ba na hindi siya naging tapat habang nasa isang relasyon.

Sa naging media conference para sa pelikulang "The Other Wife" na ipapalabas sa Hulyo 16, kung saan kasama ni Bascon sina Lovi Poe at Rhen Escaño, inamin ng aktor na nangyari na ito sa kanya noong kabataan niya.

"Siguro noong kabataan, noong sobrang young days, baka pupuwede kong sabihin na unfaithful. Ako, I'm speaking for myself, kapag nasa isang relationship ako nag-i-stick na lang ako roon. Pero kung kailangan na mag-move on, nagmo-move on na ako kaysa magkaroon pa ng gulo o pagkakagulo,'" ani Bascon.

"Parang it's better na mag-usap na hanggang doon na lang 'yon," dagdag ng aktor.

Sa Inside News ng Star Magic, sinagot din ni Bascon kung paano niya hinaharap ang puna o ginagawang pamba-bash sa kanya.

“Siguro kung ano 'yung gusto nilang sabihin about me or sa nangyari, I guess sa kanila na lang. Kasi hindi ko naman talaga nasabi 'yung side ko at hanggang ngayon pinili ko talagang hindi siya sabihin. Kasi iba ang nangyari sa mga sinasabi,” ani Bascon.

Hindi naman malinaw kung ang sinabi ni Bacon ay tungkol sa mga banat sa kanya ng ilang netizens matapos silang maghiwalay ng vlogger na si Crisha Uy na sinundan ng balitang pagkakabalikan at pagkakaroon nila ng anak ni Meryll Soriano.

Matatandaang nito lamang Enero sa pamamagitan ng social media ay kinumpirma ni Soriano na nagkabalikan na sila ni Bascon at mayroon na silang anak.



Sa ngayon, sinabi ni Bascon na wala na siyang mahihiling pa maliban sa mabuting kalusugan ng kanyang pamilya.

