Carlo Aquino, Lovi Poe magtatambal sa pelikulang 'Seasons'

May bagong tambalan na aabangan ang publiko dahil magsasama sa isang pelikula sina Carlo Aquino at Lovi Poe sa direksyon ni Easy Ferrer.

Sa Instagram, ibinahagi ng aktres na si Poe ang binubuong proyekto kasama si Aquino sa palabas na pinamagatang “Seasons” sa ilalim ng Regal Films.

“Doing a film with this guy,” maikling saad ni Lovi kasama ang retrato nila ng aktor.

Naglabas din ng ilang larawan si Ferrer, na nasa likod din ng pelikulang “Momshies, Ang Soul Mo'y Akin”, nina Poe at Aquino kung saan tila nagpahapyaw na ito sa karakter ng dalawa.

“Loving a friend. It’s like walking on thin ice. Charlie x Kurt,” saad ni Ferrer.

Naging usap-usapan ang maaaring paglipat umano ni Lovi Poe sa ABS-CBN ngunit tumanggi itong magbigay ng eksaktong sagot nang minsang tanungin ng media.

“It’s fair to keep things private. All negotiations are confidential at this time," paliwanag ng aktres.

Ngunit pasaring nito, itutuloy niya kung ano man ang nakalaan para sa kaniyang showbiz career.

Samantala, napapanood si Aquino sa seryeng “La Vida Lena” kasama sina Erich Gonzales, Kit Thompson at JC de Vera.

