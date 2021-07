Carlo Aquino at JC de Vera, nagkaroon ng oras para mas makilala ang mga anak

MAYNILA -- Aminado ang first-time dads na sina Carlo Aquino at JC de Vera na nagkaroon sila ng oportunidad na magkaroon ng sapat na oras para sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya.

Sa "We Rise Together" nitong Lunes, kung saan bisita rin si Kit Thompson, nagbahagi sina Carlo at JC tungkol sa kanilang pagiging ama.

"Magandang opportunity talaga itong mga nangyayari ngayon kasi mayroon tayong time para mag-explore para kilalanin ng husto ang mga baby natin. Kasi siyempre every day is a new day with them. Marami tayong natututunan with them," ani JC.

"And siyempre tayo bilang mga bagong daddy, ini-explore rin natin kung ano ang activities na puwedeng gawin kasama ang family," dagdag niya.

Matatandaang Hulyo 2018 nang ipakita sa publiko ni JC si Lana Athena, ang anak nila ni Rikkah Cruz.

Samantala, sinabi naman ni Carlo na ini-enjoy niya ang bawat oras na magkasama sila ng anak na si Enola Mithi.

"Enjoying every second na kasama ko si Mithi kasi ang bilis nilang lumaki," ani Carlo.

"Napag-uusapan nga namin 'yon ni JC na every time na uuwi, may bagong nangyayari sa kanya. Ini-enjoy ko lang talaga," dagdag niya.

Setyembre 2020 nang ipakilala naman ni Carlo ang anak nila ng kanyang partner na si Trina Candaza sa publiko.

Sina Carlo, JC at Kit ay ang mga kasamahang aktor ni Erich Gonzales na bida sa seryeng "La Vida Lena," na unang ipinalabas sa iWant TFC noong nakaraang taon.

Sa direksiyon ni Jojo Saguin, Andoy Ranay at Jerry Lopez Sineneng, mapapanood na ang "La Vida Lena" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, iWantTFC at TFC para sa mga nasa labas ng bansa.

