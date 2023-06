Jhong Hilario, Kim Chiu thank ABS-CBN, GMA for 'Showtime' move

Jhong Hilario and Kim Chiu. ABS-CBN

MANILA — "It's Showtime" hosts Jhong Hilario and Kim Chiu thanked the bosses of ABS-CBN and GMA Network on behalf of the "madlang pipol" or the show's loyal viewers as they move to the noontime slot of GTV starting this weekend.

"Wala po akong background ng pagiging (bahagi) ng GMA pero hello po, Kim Chiu po. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng bumubuo ng GTV, sa GMA, na pinatuloy niyo po ang aming bahay, ang aming show na naghahatid ng saya sa lahat ng madlang pipol," Chiu said in during the contract signing of the two media giants on Wednesday.

"Ang dami nang pinagdaanan ng 'Showtime,' ups and downs and minsan, hindi na namin alam kung saan talaga kami mapupunta pero nagpapasalamat kami sa mga boss namin na patuloy na lumalaban para maghatid ng saya sa lahat ng mga tao," she added.

"Sobra lang akong nagpapasalamat and thank you for giving us a home. Thank you for accepting this partnership. Walang hanggang pasasalamat para sa inyo for giving us this opportunity. Maraming-maraming salamat, mga madlang Kapuso, magkita-kita po tayo ngayong Sabado."

Hilario, for his part, looked back on how both networks had a part in his showbiz career as he thanked them for their support.

"Bago magkaroon ng Sample King, may Streetboys muna na nagge-guesting sa GMA before sa mga shows. And dahil may Jhong Hilario sa acting, ang GMA Films din po ang nag-build din sa 'kin sa pag-acting, nandiyan 'yung 'Pusod ng Dagat,' 'Jose Rizal,' at 'Muro-ami,'" Hilario said.

"Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin sa inyong tahanan. Wala po kaming ibang gustong sabihin kung 'di, maraming salamat dahil hindi lang po ang 'It's Showtime' family ang inyong pinatuloy sa inyong tahanan, hindi lang po ang 'It's Showtime' staff, crew, kung 'di ang napakaraming taong sumusubaybay sa 'It's Showtime' pinatuloy ninyo sa inyong tahanan. Maraming-maraming salamat and God bless you more po," he added.

He also had a few words about the the two networks' historic deal: "Sa 'Showtime' lagi po akong may mga binibitawang mga quotes eh kapag meron tayong mga contestants. Tapos meron akong isang quote na hindi ko mabitawan ko, sabi ko bakit ganun, parang wala akong makuha, parang wala sa timing.

"Ito po 'yung pagkakataon na masabi ko po ito dahil ang sarap sa tainga, sa pakiramdam, 'yung sinabi ni Sir Felipe Gozon na wala na pong network war, nanaig ang puso. Ito po ang quote para sa mga bosses natin: 'A great man is always willing to be little.' Maraming salamat po sa inyo," he added.