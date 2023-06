MAYNILA -- Inamin ng mang-aawit na si Elha Nympha na may hinaharap siyang problemang pangkalusugan.

Sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay," hindi man idinitalye ni Nympha ang karamdaman, sinabi nito na maaring makaapekto ang kanyang pinagdadaanan ngayon sa kanyang hinaharap bilang isang babae.

"Sa health po, I mean common po siya ito sa mga babae like hormonal imbalance mga ganoon po, mga ganoong bagay. Pero mas may deep pa po na explanation doon sa problema ko po na I think hindi pa ako ready i-share," ani Nympha.

"Up until now ay nagpapagamot po ako. Sana po soon ay makabangon po. ... Hindi naman po siya life and death situation pero maapektuhan po kasi ang future ko as a woman," dagdag na paliwanag ni Nympha.

Hindi naman napigilan ni Nympha ang maging emosyonal nang maibahagi kung anong bagay ang nagpapalakas sa kanya para harapin ang mga pagsubok.

"Inisip ko na lang po ang mga taong nagmamahal sa akin na paano sila? Kaya ba nila na mawala ako? Kaya ba nila na makita akong lugmok? I'm sure sa mga nanonood na panganay ngayon ang hirap ipakita sa pamilya na you are weak. Kailangan po kasi may isang tao na matibay lalong-lalo na wala na po akong tatay at nanay ko na lang po ang katuwang ko," ani Nympha na hindi na napigilang umiyak.

Nagbahagi naman si Regine Velasquez, sa isa sa mga host ng "Magandang Buhay" at bituin ng "ASAP Natin 'To," sa nangyayari kay Nympha.

"Actually nung nag-'ASAP' she had a hard time nung kakanta siya dapat, kasi parang 'yon ang pinoproblema niya 'kasi I gained a little bit of (weight).' So parang feeling niya ayaw niyo na akong kunin kasi hindi niyo na gusto ang itsura ko. So sabi ko sa kanya parang 'no it has nothing to do with that.' 'ASAP,' and (us) we love singing with you because of your voice, your talent, and we love you because you are such a wonderful young lady," ani Velasquez na ibinahagi rin ang payo kay Nympha.

"Elha, it's okay. Never mind whatever it's that troubling you right now may pinagdadaanan ang katawan mo, process 'yan ng katawan natin. Process 'yan na kailangan mong pagdaanan, maghi-heal din yan kasi it's not like that wala ka namang ginagawa but you know, you need to continue. Tama 'yung ginagawa mo na 'wag mo na pansinin ang nakaka-nega sa iyo. Kung sino na lang ang makaka-happy at makakapagbigay inspirasyon sa iyo, 'yun ang pansinin mo," ani Velasquez.

Ayon kay Nympha sa kabila ng mga hindi magagandang naririnig, prayoridad niya ngayon ang kanyang kalusugan.

"Ang hirap i-maintain 'yung body ko before kasi ang dami po talagang health problems na dumating sa akin ngayon, as in ngayon po. I chose not to pansinin ang mga taong nagsasabi na 'oy grabe ang taba mo.' Pino-promote ko ngayon ang body positivity and ini-embrace ko ang sarili ko dahil sobrang happy po ako," ani Nympha.

Matatandaang nakilala si Nympha nang magwagi siya sa second season ng "The Voice Kids" noong 2015.

