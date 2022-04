MAYNILA -- Ipinagdiwang ng mang-aawit na si Elha Nympha ang kanyang ika-18 kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Sa simula pa lang ng programa ay labis na ang pasasalamaat ni Nympha sa Diyos dahil sa biyaya ng buhay.

"Simple lang po ng buhay ko noon. Parang kontento po ako sa kung ano ang mayroon po ako. Now, very thankful ako kasi grabe 18 years of existence. Grabe, thank you God kasi binigyan Niya ako ng panibagong year para ipakita sa lahat 'yung talent ko," ani Nympha.

Nagbalik-tanaw din si Nympha sa mga pinagdaanan bago mapasok ang mundo ng showbiz, habang nagluluto ng paborito niyang carbonara.

Bumisita naman sa studio ng "Magandang Buhay" si Francine Diaz na nagbigay din ng mensashe para sa kaibigang si Nympha.

Sa isang workshop sa Star Magic nagkakilala ang dalawa, na parehong breadwinner ng kani-kanilang pamilya. Ayon kay Diaz, isang mabuting anak si Nympha.

Nakasama rin sa studio ni Nympha ang kanyang ina na nagbigay din ng mensahe para sa espesyal niyang araw.

Naging emosyonal naman si Nympha nang pasalamatan ang magulang.

"Thank you kasi nandito ka since Day 1. Kung wala po kasi si Mama, siguro po wala ako ngayon dito. Grabe po 'yung patience niya sa akin, lalo na nung nag-audition pa lang ako sa 'The Voice.' Grabe niya ako i-push. Tapos may mga time po na gusto ko na mag-give up pero nandiyan si Mama. Kaya thank you, I love you," ani Nympha.

Sa pamamagitan naman ng video message ay ipinaabot nina Jayda at Bamboo ang kanilang pagbati para sa kaarawan ni Nympha.

Si Bamboo ang naging coach ni Nympha sa "The Voice Kids" noong 2015.

Sa huli, ibinahagi ni Nympha ang kanyang hiling para sa kanyang kaarawan.

"I wish na sana po lahat ng tao na nanonood nito ay healthy po at wish ko naman for myself, not just for myself but for everyone, sana po ay matapos na ang pandemic na ito and bumalik na po sa normal ang buhay nating lahat," ani Nympha.