Elha Nympha, 'super happy' sa pagtatapos ng kanyang 'quarantine love'

MANILA -- Aminado ang "The Voice Kids" champion na si Elha Nympha na isang aral para sa kanya ang katatapos lang na relasyon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, naging mariin ang pagtanggi ni Nympha na biyaya niyang maituturing na nakahanap siya ng pag-ibig ngayong taon.

"Hindi ko po siya kino-consider as blessing. Kino-consider ko po siya as a lesson and growth po para sa akin," ani Nympha.

Giit in Nympha, maayos at masaya siya ngayon matapos ang hiwalayan nila ng dating nobyo na si Brian Gazmen.

"Super happy po. Okay na okay po ako," ani Nympha. "Wala na po akong sasabihin na iba pa, pero hindi po ako ang reason bakit po kami naghiwalay."

Ayon pa kay Nympha, naging sila ng dating nobyo at naghiwalay nang hindi sila nagkita. "Kasi quarantine love, pang-quarantine lang," aniya.

Nang matanong kung ano ang natutunan niya sa nagdaang relasyon, aniya: "Natutunan ko po na dapat po kilatisin po muna at kilalanin ang tao. At saka maging open kayo sa kung ano po ang sinasabi ng family mo about sa kanya," ani Nympha na inamin na nabubulagan ang tao kapag nagmamahal.

Giit pa niya, ang pamilya at kanyang trabaho ang maituturing niya na biyaya lalo na at nagkaroon ng pandemya.

Noong nakaraang buwan, kinumpirma ni Gazmen, na isa ring mang-aawit, sa kanyang social media accounts ang paghihiwalay nila ni Nympha.

Matapos nang pag-amin ni Gazmen ay kumalat naman sa social media ang naging post ni Nympha sa Instagram Stories na tila patama sa inilabas na pahayag ni Gazmen.

"Ay sad ka pala hahahah. 'Wag po tayong pa-victim. Pwede ako magsabi ng totoo. Still using me pa rin? May pahabol. Dami likes and shares. Na ol na lang. The audacity," ani Nympha.

