Elha Nympha, hiwalay na sa nobyo

MAYNILA -- Hiwalay na ang "The Voice Kids" champion Elha Nympha sa nobyo niyang si Brian Gazmen.

Ito ang kinumpirma ni Gazmen, na isa ring mang-aawit, sa kanyang social media accounts.

"Happy and single," ani Gazmen sa kanyang post sa Twitter nito lamang Biyernes.

Ito rin ang sinabi ni Gazmen sa kanyang inilabas na video sa TikTok.

"So a lot of people are asking kung break na ba kayo? I just have one answer -- it is sad to say na break na po kami ni Elha Nympha. Masyado pong mahaba ang story ng pagbi-break namin. Hindi po kakayanin ng isang TikTok video pero 'yon po ang totoo, break na po kami," ani Gazmen.

Samantala, kalat naman sa social media ang naging post ni Elha sa Instagram Stories na tila patama sa inilabas na pahayag ni Gazmen.

"Ay sad ka pala hahahah. 'Wag po tayong pa-victim. Pwede ako magsabi ng totoo. Still using me pa rin? May pahabol. Dami likes and shares. Na ol na lang. The audacity," ani Nympha.

Nito lamang unang linggo ng Oktubre nang aminin ni Nympha na isa sa dahilan niya para magpapayat ay si Gazmen na kasamahan niya rin sa Star Music.

“Siya po ang isa sa mga dahilan kung bakit ko po binuild up 'yung sarili ko, bakit po ako nag-diet, bakit din po ako naging confident sa sarili ko ngayon” ani Nympha.

Ayon kay Nympha, nakilala niya si Gazmen sa set ng "Magandang Buhay."

“Naging friends po kami and then nag-hangout tapos na-meet namin 'yung best friend ko and then nagkaroon po ng squad. Eventually, hindi ko po inaasahan na magkakaroon ng ganito," dagdag ni Nympha.

Matatandaang sumikat si Nympha noong 2015 matapos niyang magwagi sa "The Voice Kids."

Nagmarka din ang paglabas ni Nympha sa mga programa sa iba't ibang bansa tulad na lamang sa "Little Big Shots" sa US at France.

