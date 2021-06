Judy Ann bids farewell to viewers of 'Paano Kita Mapasasalamatan'

MANILA – Judy Ann Santos bid farewell to the viewers of the ABS-CBN documentary-drama “Paano Kita Mapasasalamatan” during its final episode on Saturday.

In a touching message to close the show, Santos said: “Paano po ba namin kayo mapasasalamatan mga Kapamilya? Sa unang anniversary ng aming programa, hayaan niyong kami naman po ang magpasalamat sa bawat isa sa inyo sa pagtangkilik ninyo at pagiging source of inspiration ng aming programa.”

Watch more in iWantTFC

“Pansamantala muna tayong maghihiwalay. Pero hindi matatapos ang kabutihan at pasasalamat. Dahil sa mga kwento ninyo, hindi mamamatay ang pag-asa sa puso nating mga Pilipino na hangga’t may nagmamalasakit at hangga’t may handing tumulong, hindi mapuputol ang chain of kindness. At kung minsan nga, nanganganak pa,” she added.

Santos reminded her viewers to continue doing acts of kindness, whether big or small, for each of them will certainly make a change.

“Ito ang nagsisilbing liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Hangga’t may kabutihan, mag pag-asa. Iyan ang dapat nating ipagpasalamat,” she said.

Santos took to Instagram to thank the team she worked with on the show.

“Taos puso akong nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng PKM.. mamimiss ko kayo… mamimiss kong magbahagi at matuto sa mga kwento ng bawat taong naging bahagi ng programa natin,” she said.

While she is sad that something good has to end, Santos said it’s a good feeling to carry knowing how many people were inspired by her show.

“Kasabay ng lungkot, ay ang ngiti sa mga puso naming lahat dahil alam naming maraming tao ang may mabubuting puso, at marami ring nagkaroon ng pag asa at marami ring na inspire.. at mapalad kami dahil nagawa naming maibahagi sa inyong lahat ang mga kwentong nagbibigay ng pag asa sa ating lahat .. na sa kabila ng problema, pandemya at kaguluhang nangyayari sa ating paligid.. hinding hindi mawawala ang kabutihan ng bawat tao,” she wrote.

“Paano Kita Mapasasalamatan" was part of the maiden line up of the Kapamilya Channel when it was launched in June 2020.