Joshua Garcia, Shaina Magdayao at iba pang bituin nabakunahan na kontra COVID-19

MAYNILA -- Nabakunahan na ang aktor na si Joshua Garcia kontra sa COVID-19.

Ito ang ibinahagi ni Garcia sa kanyang mga tagahanga sa Instagram Stories nitong Huwebes.

"Pabakuna ka na rin," simpleng panghihikayat ni Garcia sa mga kalipikadong magpabakuna.

Maging ang aktres ng "FPJ's Ang Probinsyano" na si Shaina Magdayao ay naturukan na rin kontra sa nakamamatay na virus.

"First dose of AstraZeneca COVID-19 #Vaccine done. Kudos to #Taguig for its efficient #IngatAngatBakunaLahat vaccine rollout. Respect and gratitude to all the #frontliners who put their lives at risk to save others from this deadly virus. JUST PLEASE REMEMBER that you can still be a silent carrier even when vaccinated! Wear a mask. Practice social distancing. Wash your hands often …and get #vaccinated when you can. We have a loooong way to go, but here's to the first step towards a better and safer world," ani Magdayao sa caption ng kanyang post.

Naturukan na rin ang aktor na si Carlo Aquino at ang kanyang partner na si Trina Candaza ng kanilang unang dose ng bakuna.

"A layer of protection pero kailangan pa din mag-ingat!" ani Aquino.

Maging ang mang-aawit at aktres na si Jenine Desiderio ay nabakunahan na sa San Juan.

Ang mga artista at iba pang entertainment workers ay kabilang sa A4 priority group o economic frontliners na kalipikadong mabakunahan.