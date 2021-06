Xian Lim, bukas na pasukin ang pulitika

MAYNILA -- Hindi isinasara ng aktor na si Xian Lim ang kanyang pintuan sa posibilidad na pasukin ang mundo ng pulitika.

Ito ang inamin ni Lim sa naging pagharap niya sa media para sa biopic ni Manila Mayor Isko Moreno.

Pag-amin ni Lim, nagbigay inspirasyon sa kanya si Moreno na kanyang gagampanan sa pinakabago niyang proyekto.

Naging positibo rin ang tugon ng aktor nang tanungin kung pangarap din ba niyang maging alkalde balang araw.

"Sana. Kung mabibigyan po ng pagkakataon, hindi ba? Ang saya po noon," ani Lim.

Paliwanag ni Lim, gusto rin niya ang maging inspirasyon para sa iba at maging instrumento para sa pagbabago.

"I think if there's anything na napulot ko rito sa proyekto na ito is the ability to inspire and change," aniya.

Bago ang pagtanggap sa nasabing biopic, bumida si Lim sa 2020 serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" kasama ang kanyang nobya na si Kim Chiu.



Nitong mga nakalipas na buwan, pinapurihan si Lim ng mga tagahanga nila ni Chiu dahil sa sunod-sunod niyang sorpresa para sa kasintahan na isa ngayon sa host ng "It's Showtime."

Related video:

Watch more in iWantTFC