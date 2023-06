Watch more News on iWantTFC

Ibinahagi ni "Sample King" Jhong Hilario kung paano niya binabalanse ang trabaho at pagiging ama sa cute na anak na si Sarina.

Para sa "It's Showtime" host, importante ang time management para mahati ang oras sa pagiging public servant, entertainer, at family man.

Samantala, natuwa naman ang netizens sa Instagram video nina Jhong at Sarina kung saan kumakanta sila ng "Fly Me to the Moon."

Nitong Hunyo 15 lang din ay grumadweyt ang actor-dancer at TV host bilang magna cum laude sa kursong Political Science sa Arellano University.

Isa ring konsehal si Jhong sa unang distrito ng Makati City.

--Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang "Tao Po" (Hunyo 18, 2023)