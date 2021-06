Matteo Guidicelli sa pagiging asawa ni Sarah Geronimo: 'I say yes all the time'

Mula sa Instagram ni Matteo Guidicelli

“Our wives are always correct.”

Ito ang natatawang paliwanag ng aktor na si Matteo Guidicelli nang tanungin kung kinukonsidera ba niyang miyembro siya ng “bullied husbands club” na pinauso ng kaniyang kaibigan na si Nico Bolzico.

Sa isang panayam sa Cinema News, pabirong sinabi ni Guidicelli na palagi na lamang siyang sumasang-ayon sa gusto ng asawang si Sarah Geronimo.

“Ang masasabi ko lang, sila they call themselves bullied pero ako naman, I respect that...And I just say yes all the time,” natatawang saad ng aktor.

Pagbabahagi pa nito, maging sa papanoorin nila sa bahay ay si Geronimo ang madalas nasusunod. Ngunit depensa niya maganda naman umano ang mga gustong panoorin ng sikat na mang-aawit.

Kabilang sa mga pinapanood nila ay mga dokumentaryo at shows ng mga sikat ding mang-aawit tulad nina Sam Smith at Dua Lipa.

“Syempre, she's always the boss,” pabirong sagot nito nang tanungin kung sino ang palaging may hawak ng remote control.

Kung may hindi man pagkakasunduan ay sinisikap nilang mag-asawa na ayusin ito bago matulog, ayon kay Matteo.

“We have to fix it before we go to bed kasi pangit e 'pag may galit. Before we sleep, we try to fix it. Kung 'di maayos, e 'di when we wake up, bagong araw na 'yan so smiling na,” paliwanag niya.

Kagaya sa mga nasabi niya sa iba pang panayam, nananatiling masaya ang kanilang pagsasama ni Sarah, isang taon simula ng ikasal silang dalawa.

Sa ngayon, abala ang dalawa sa pag-aalaga rin ng kanilang mga alagang aso ngunit umaasa ang aktor na balang araw ay madadagdagan na ng bata ang kanilang tahanan.

“It's beautiful. Everything is a gift and everyday is a blessing with my wife,” saad ni Guidicelli.

“It would be a blessing just to have one [child]. In the right time, it will happen.”

Nito lamang Pebrero, ipinagdiwang ng dalawa sa Palawan ang unang anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib.

Palihim na ikinasal noong 2020 sina Geronimo at Guidicelli sa Taguig City, ilang linggo bago ianunsyo ang lockdown sa bansa dahil sa COVID-19.

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC