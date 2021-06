Jayda ilalabas ang debut album sa Hunyo 25

Nagtanghal sa 'ASAP Natin 'To' si Jayda, Hunyo 13, 2021. Screengrab

Inanunsiyo ngayong Linggo ng singer-songwriter na si Jayda na ilalabas niya ang kaniyang kauna-unahang album sa Hunyo 25.

Binitawan ni Jayda, anak ng celebrity couple na sina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado, ang announcement kasabay ng kaniyang birthday performance sa "ASAP Natin 'To."

Ayon kay Jayda, ilalabas ang kaniyang debut album na "Bahagi" isang araw bago idaos ang kaniyang unang major concert.

"My upcoming debut album, 'Bahagi,' is about to be released this coming June 25, just a day before my concert. This is super exciting," ani Jayda.

Sa "ASAP," kinanta rin ni Jayda ang bago niyang single na "M.U. (Malabong Usapan)" para sa kaniyang birthday number.

Ipinagdiwang ni Jayda ang kaniyang ika-18th na kaarawan noong Hunyo 1.

Noong 2018, inilabas ni Jayda ang kaniyang unang extended play na pinamagatang "In My Room" sa ilalim ng Star Music.