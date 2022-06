MAYNILA – Upang makapagsimula muli, inamin ng aktres na si Ana Jalandoni na napatawad na niya ang dating kasintahan na si Kit Thompson sa ginawa nitong pananakit sa kaniya noon.

Sa isang press conference, hindi nakatakas si Jalandoni sa pag-usisa ng media tungkol kay Thompson.

Ayon sa kaniya, wala nang poot sa kaniyang puso at hinayaan na niya ang Diyos na gumabay sa mangyayari sa kaniyang buhay.

Dagdag pa nito, hindi makakatulong sa kaniyang pag-usad sa buhay kung magkikimkim pa rin ito ng galit sa kaniyang puso.

“Opo, napatawad ko na siya,” malumanay na sagot ni Jalandoni.

JUST IN: 'Napatawad ko na siya.'



This was Ana Jalandoni's statement when asked about her healing and moving-on process after the controversy with ex-boyfriend Kit Thompson.



Jalandoni is set to receive an award 'Most Empowered Celebrity'. pic.twitter.com/675FJHbKh0