KILALANIN: Mga host ng PIE channel

MAYNILA -- Isa ang dating "Pinoy Big Brother: Kumunity" celebrity housemate na si Eian Rances sa mga bagong hosts o PIE jocks ng bagong interactive channel na PIE.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, mas nakilala at nakisaya si Rances kasama ang iba pang PIE jocks na sina Nicki Morena, Kevin Montillano at Inah Evans.

Ayon kay Rances matapos ang pag-aaral sa kolehiyo ay sinubukan niya pumasok sa showbiz sa pamamagitan ng Star Magic.

"Dapat pagka-graduate ng college ay mag-a-architect ako kasi mahilig akong mag-drawing din lalo na ang bahay. Kaso na-discover ako. So medyo nabago ang pagiging architect dream natin kasi mahirap isabay ang architect sa pag-a-artista rin. Kaya nag-shift muna to business course, pero tinapos 'yon para makabalik sa showbiz. Tapos nag-Star Magic pagbalik," kuwento ni Rances na kilala ring streamer sa Kumu.

Isa naman sa mga disc jockey ng MOR 101.9 si Morena bago siya mapasok sa PIE. Pero bago siya magtrabaho sa MOR, sumali si Morena sa season 2 ng Kalokalike ng "It's Showtime" bilang Nicki Minaj.

"Very masaya from Nicki Minaj kalokalike ay hindi na nila tinanggal 'yung Nicki kasi 'yon 'yung parang remembrance ko kay 'Showtime.' Tapos 'yung Moreno dahil hindi ako mestiza," ani Morena.

Nagtrabaho naman sa barko bilang mang-aawit si Montillano bago maging host sa PIE.

"For more than four years kumakanta ako sa barko, nawalan lang ako ng trabaho kasi nag-pandemic, so natigil po ang pagwo-work kaya ako nag-livestream din katulad ni Eian. ... Doon po ako nakita ng Star Music at nakuha po sa 'Magandang Dilag.' Nakakanta po ako sa Miss Universe 2020," ani Montillano.

Isa namang call center agent at social media influencer si Evans bago siya nadiskubre ni Vice Ganda at maging parte ng PIE.

"Bago po ako mapunta sa ganitong work nasa call center po ako for 13 years," ani Evans na nagbigay saya sa mga host ng pang-umagang programa dahill sa panggagaya niya kay Roderick Paulate.

Mapapanood ang mga bagong Kapamilya sa pamamagitan ng PIE channel sa free TV, Channel 21 sa SKY, sa website na pie.com.ph, sa YouTube at sa GCash GLife.