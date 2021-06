Kambal? Luis Manzano ginaya ang kamukhang Thai star sa TikTok

Mula sa Instagram ni Luis Manzano



Patuloy ang pagbibigay aliw ng host na si Luis Manzano sa social media matapos ilabas ang animo’y duet nila ng kamukha na Thai actor-singer na si Jirakit Thawornwong sa TikTok.

Sa nasabing video na inilabas ni Manzano sa kaniyang Instagram page, ginaya nito ang TIkTok content ni Thawornwong ngunit sa salitang Filipino.

“You = me, me = you bro @jirakitth_c,” ani Manzano sa caption.

Napansin ito ng Thai actor na nagkomento lamang ng tatlong tumatawang emojis.

Inilabas din ni Thawornwong sa kaniyang Instagram story at gumamit pa ng sikat na Pinoy line na “sanaol.”

Screenshot mula sa Instagram ni Jirakit Thawornwong

Manghang-manghang naman ang mga netizen sa pagkakahawig ng dalawa, na karamiha’y napansin ang parehas na hulma ng mukha ng mga ito.

“Hala ang galing pahabaan ahh...ng bangs hahahahahababahaahah,” komento ng isang user.

Tingin naman ng isang Instagram user dehado si Manzano sa itsura ngunit lamang naman ito sa kaingayan.

“Hahaha talo ata tayo bro mas mahaba yung kanya. Pero mas maingay ka naman, may laban parin,” pabirong hirit nito.

Banat naman ng isa pang netizen, tila isang kuwento sa teleserye ang nangyari kay Manzano at Thawornwong kung saan pinaghiwalay sila nang ipinanganak.

“Napanood ko na to sa teleserye, yung pinaghiwalay na kambal nung baby pa sila,” pahayag ng netizen.

Minsan na ring pinag-usapan si Manzano sa kaniyang mga nakakatawang post nang hindi nakalusot sa mga netizen ang retrato niya na umiiyak sa kaniyang kasal sa aktres na si Jessy Mendiola.

Samu’t saring memes ang naisip ng mga netizen sa nasabing larawan ni Manzano kaya naman hindi na ito pinalagpas ng “Your Face Sounds Familiar” host upang mas makakita pa ng maraming nakakatawang hirit.

