Hashtag member Wilbert Ross umaming dumaan sa depresyon

Naging tapat ang Hashtag member na si Wilbert Ross sa kaniyang pinagdadaanan lalong lalo na sa kaniyang pagpasok sa showbiz.

Sa vlog na inilabas ni Ogie Diaz, umamin si Ross na nakaranas ito ng depresyon sa kaniyang buhay na ngayon ay sinisikap niyang mapagtagumpayan.

Sa kuwento ng artista, clinically diagnosed ang kaniyang depresyon dalawang taon na ang nakakalipas. Aniya, nanggaling umano siya sa isang breakdown nang magdesisyunang magpatingin na sa doktor.

Dito sinabi sa kaniya ng psychiatrist na may severe depression ito, bagay na ikinabigla ng aktor lalo pa’t sa tingin niya ng mga panahong iyon ay ayos lamang siya.

“In denial ako, kasi okay naman ako. Oo, may times na malungkot ako. Pero okay naman ako,” ani Wilbert.

Ngunit habang tumatagal, unti-unti na umano itong nakumbinsi na hindi pala talaga maayos ang kaniyang pakiramdam.

“Naniwala ako day by day. Sobrang tagal ko na palang ganon. Niloloko ko na pala sarili ko na normal ko,” pag-alala nito.

Isa sa mga dahilan na nakita ni Ross kaya ito nagkaroon ng depresyon ay ang trabaho niya sa showbiz. Inamin nitong naging problema niya ang nangyayari sa kaniyang career.

Sa ngayon, masasabi ni Wilbert na nako-control na niya ang kaniyang pinagdaraanan at sinabing mahalaga na tanggapin sa sarili kapag hindi okay ang pakiramdam.

“First step talaga is acceptance.. accept mo sa sarili mong hindi ka okay. Accept mo sa sarili mo na kailangan mo ng kausap. Hindi 'yung okay lang ako. Lagi nilang sinasabi sa sarili nila. Pero dapat mong tanggapin sa sarili mo na 'di ka okay,” unang payo nito.

Aniya, mahalaga rin sa mga taong dumaraan sa depresyon na may nakikinig sa kanila. Dagdag niya, madalas hindi umano nila kailangan ng opinyon ng ibang tao -- sapat na ang pakikinig lamang.

“Kinakausap kita kasi gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Hindi mo kailangan sumagot. ‘Yan ‘yung pinaka-effective sa lahat: makinig ka lang,” paliwanag ni Ross.

Palagi rin umano siyang kinakamusta ng kaniyang pamilya sa pamamagitan ng video call ngunit hindi nito masyadong ikinukuwento ang mga pinagdaraanan. Masaya na aniya siyang makita ang kaniyang pamilya na maayos.

“Lagi nila akong tinatawagan… Pero ‘yun nga ako ‘yung problema, pinuputol ko kaagad… ‘Okay lang ako.’ Ta’s hindi na ako nag-rereply the moment na nagbi-breakdown ako,” siwalat nito.

Sumagi na rin sa kaniyang isipan na sisihin ang sarili sa nangyayari sa kaniya lalo pa’t siya umano mismo ang madalas na humaharang sa mga tao para matulungan siya.

Ngunit depensa nito, sa limang taon niyang paninirahan sa Maynila na mag-isa, naging comfort zone na niya ito.

Umabot umano siya noon sa pananakit sa kaniyang sarili ngunit nagagawa na niya itong pigilan ngayon.

Dagdag pa ni Wilbert sa mga kagaya niyang may pinagdadaanan, sikapin nilang huwag isiping nag-iisa sila.

“Maraming nag-iisip sa ’yo, ‘wag kang maging selfish. Hindi ka nag-iisa sa mundo. May pamilya ka, may friends ka,” pahabol nito.

Editor's note:

May mga grupo sa Pilipinas na handang makinig at tumulong sa mga taong may suicidal tendencies.

Narito ang hotlines ng Natasha Goulbourn Foundation na nais iparamdam sa mga taong ito na may handang makinig sa kanila.

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776

