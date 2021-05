Darren Espanto, Morissette itinanghal ang mga bagong kanta sa 'ASAP'

Itinanghal nina Darren Espanto at Morissette Amon ang kanilang mga bagong kanta sa 'ASAP,' Mayo 30, 2021. Screengrab

MAYNILA - Itinanghal ngayong Linggo nina Darren Espanto at Morisette Amon ang kanilang mga bagong kanta sa "ASAP Natin 'To."

Hataw si Espanto sa pagkanta at pagsayaw ng bago niyang single na "Tama Na," na inilabas noong Biyernes.

Tinatalakay ng "Tama Na" ang pag-alis sa isang toxic relationship.

Inilabas ni Espanto ang kanta bago ang kaniyang online concert na "Home Run" sa Hunyo 19.

Samantala, inawit naman ni Amon ang kaniyang version ng '90s OPM hit na "Shine," na inilabas niya noong Mayo 21.

Kinanta ni Amon ang "Shine" sa "ASAP" para sa birthday number niya. Ipagdiriwang ng binansagang "Asia's Phoenix" ang kaniyang ika-25 kaarawan sa Hunyo 2.

Ni-record ni Amon ang "Shine," na likha ng kilalang songwriter na si Trina Belamide, para na rin sa ika-25 anibersaryo ng kanta.

Nakatakdang ilabas ang music video ng "Shine" sa YouTube channel ni Amon ngayong alas-6 ng gabi ng Linggo.

