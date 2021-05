Meryll Soriano sa mga basher nila ni Joem Bascon: 'Wala akong time for it'

Mula sa Instagram ni Meryll Soriano

Wala nang balak pang intindihin ng aktres na si Meryll Soriano ang mga pumupuna sa relasyon nila ng kaniyang partner na si Joem Bascon.

Sa ulat ng Cinema One, inamin ng aktres na nakikita pa rin niya ang mga sinasabi ng mga kritiko ng kanilang muling pagsasama ni Bascon ngunit abala umano siya sa pag-aalaga ng kaniyang anak kaya wala na siyang pakialam dito.

"Wala akong time for it. Nag-aalaga ako ng baby, masaya ang buhay,” sagot ni Soriano.

Dagdag pa niya, minsan na niyang naranasan magkaroon ng postpartum depression nang ipanganak ang panganay na si Eli, anak nito sa aktor na si Bernard Palanca, kaya naman iniiwasan niyang maulit ito.

"Iniingatan natin na 'wag akong magkaroon ng postpartum [depression]. Nagkaroon ako noon kay Eli," ani Meryll.

Ayon sa 38 anyos na aktres, alam na niya kung paano i-handle mga negatibong mensahe mula sa basher kaya naman dedma na umano siya sa mga ito upang hindi rin maapektuhan ang kaniyang mental health.

"Ngayon, mas alam ko na i-handle. Dedma na lang, 'di ko na ine-entertain. Di mo na hahayaan makaapekto sa'yo kasi delikado yun sa mental health ko," saad ng aktres.

Natatawa na lamang si Soriano tuwing naiisip na sa huli, sila pa rin pala ni Bascon ang magkakatuluyan.

“Kami rin pala kami ang magkakatuluyan. Nakakaloka,” natatawang sambit nito.

Masaya aniya siya sa kanilang muling pagsasama ni Bascon na naging kasintahan na niya noon bago sila naghiwalay noong 2010.

"Love is lovelier the second time around? Oo, hahaha! Kinilig, it's rekindled love, masaya siya," pag-amin ni Meryll.

Hindi umano niya inasahan na magkakabalikan sila ng aktor ngunit nang dumating ang pagkakataon ay tinanggap naman niya ito.

“Pag ibinigay din pala sa'yo ng tadhana kung ano ang para sa'yo. Winelcome ko nang bonggang-bongga. May mga bagay na di ka ma-explain sa mundong ito at sa buhay mo. When you're open and ready, darating din ang para sa'yo,” paliwanag nito.

Naunang umugong ang balitang nagkabalikan ang dalawa noong 2020 matapos makitang magkasama sa New Year’s eve.

Nitong Enero 2021, isinilang ni Meryll ang kanilang unang anak ni Joem, indikasyon ng muling pagsasama ng dalawa.

