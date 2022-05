MAYNILA -- Balik-Kapamilya na ang dating child star na si Xyriel Manabat na gaganap sa isang mahalagang papel sa paparating na serye na "Dirty Linen" na pinagbibidahan nina Zanjoe Marudo, Janine Gutierrez, Francine Diaz at Seth Fedelin.

Sa Inside News ng Star Magic, nagpasalamat si Manabat sa muli niyang pagbabalik sa pag-arte.

"Sobrang grateful at thankful na nakabalik po ako with Star Magic, of course. Hindi ko na po nakikita ang sarili ko na babalik sa industry na hindi po sila ang nagha-handle sa akin. And happy po ako na nakasama po ako dito sa 'Dirty Linen.' Sobrang thankful po ako sa mga bosses," ani Manabat.

Ibinahagi rin ni Manabat kung paano siya napapayag na tanggapin ang "Dirty Linen."

"Actually sobrang hirap po kasi kahit gaano karaming offer po nung mga time na nagre-rest po ako sa industry, parang ang hirap pong tumanggap ng offer na makakapagpabalik po talaga sa inyo knowing na worth the risk siya and talagang mabibigyan mo ng justice 'yung role. So natuwa po ako roon sa offer na kasama ang mga cast and knowing na kontrabida naman ako dito," ani Manabat.

Matatandaang nagsimula ang karera ni Manabat sa showbiz sa pagsali niya sa "Star Circle Quest" noong 2009.

Maliban sa pagiging parte ng "Agua Bendita" ay bumida si Manabat sa "Momay" at "100 Days To Heaven."