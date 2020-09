Xyriel Manabat, pumalag sa mga 'below the belt' comments ng ilang netizens

MAYNILA -- Aminado si Xyriel Manabat na hindi siya makapaniwala na naalala pa rin siya ng mga tao dahil sa naging pagganap niya noon sa mga sikat na serye ng ABS-CBN.

Matatandaang nagsimula ang karera ni Manabat sa showbiz sa pagsali niya sa "Star Circle Quest" noong 2009.

Maliban sa pagiging parte ng "Agua Bendita" ay bumida si Manabat sa "Momay" at "100 Days To Heaven."



"Nostalgic po kasi siyempre nakikita ko po na kahit almost, ilang years po ba? Three or four years akong hindi nalalabas sa TV, grabe nakikilala pa rin nila si Madame Anna, si Momay at Agua," ani Manabat.

Pagbabalik-tanaw ni Manabat, hindi pa siya nagbabasa nang magsimula siyang umarte sa telebisyon.

"Hindi talaga nagbabasa, dikta lang po 'yon, naalala niyo po 'yon," ani Manabat.

Ayon kay Manabat mula noong huling labas niya sa telebisyon bilang parte ng "Wildflower" kung saan gumanap siya bilang batang Ivy Aguas ay itinuon niya ang kanyang oras at atensiyon sa pag-aaral.

Nito lamang taon ay nagtapos na sa high school si Manabat.

"Simula po noong nag-stop ako sa 'Wildflower' hanggang ngayon ay talagang sobrang focus lang po ako sa personal life and studies, sa family and friends. Nag-e-enjoy po ako na ganito po, wala po gaanong iniisip, walang kasabay 'yung studies," ani Manabat.

Pag-amin ni Manabat, hindi nawalan ng inaalok na proyekto sa kanya mula noong siya ay tumigil sa telebisyon, pero giit niya pag-aaral muna ang mahalaga sa kanya ngayon.

Sa edad na 16 anyos, aminado si Manabat na hindi rin mawawala ang pagkakaroon niya ng mga crush.

"May mga crush po ako. ... may crush din po ako sa totoong buhay. Normal naman po siguro 'yon," ani Manabat.

Trending photos

Samantala, nitong Sabado ay nag-trending ang mga larawan ni Xyriel na ibinahagi niya sa kanyang Instagram.

Maraming netizens ang hindi natuwa na may ilan na binibigyang malisya ang matinong larawan ni Manabat.

Ayon sa ina ni Manabat na si Dianne, wala na silang magagawa sa mga komento ng iilan.

"Wala na tayong magagawa, asset na natin ito," ani ng ina ni Manabat tungkol sa pagkakaroon nila ng malaking dibdib.

Pag-amin naman ni Manabat, hindi siya natutuwa sa ilang komento ng netizens sa kanyang larawan na aniya ay "below the belt."

Giit niya, kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang pambabastos o sexual harassment.

"Hindi po ako napa-flatter sa ibang comments, kasi 'yung iba po below the belt. Sana po alam nila at aware po ang tao na sexual harassment is never, never okay. Hindi po siya fine," ani Manabat.

"Sa mga nakaka-experience po lalo na po kapag minor, siyempre hindi naman po sila sanay sa ganoon. Minor man, girls, boys, anumang age, anumang gender or anuman ang suot sana po walang ganoon. Never po siyang nakakatulong. Lalo na po sa ganitong may pandemic na marami pong pinagdadaanan na mental health na problems. Huwag na pong sumabay. Respect na lang po," ani Manabat.

Sa ngayon ay sa Instagram lang nakakapagbigay ng update si Manabat sa kanyang mga tagahanga.

Giit niya wala siyang Twitter account, taliwas sa mga naglalabasang accounts.

Narito ang panayam ni Kapamilyang si Darla Sauler kay Xyriel Manabat.

Watch more in iWant or TFC.tv