Vice Ganda ibinahagi ang kuwento sa likod ng 'Higad Girl'

Ibinahagi ngayong Linggo ni Vice Ganda ang kuwento sa likod ng bago niyang kantang "Higad Girl," na nagbunga ng nauusong dance challenge sa video-sharing app na TikTok.

Sa programang "ASAP Natin 'To," ipinaliwanag ng "It's Showtime" host na hango ito sa kaniyang karanasan, kung saan nalaman niyang may mga babaeng humaharot umano sa kaniyang nobyong si Ion Perez.

"Alam naman nila na jowa ko na si Ion, pero mine-message pa rin nila sa Messenger at sa Instagram," ani Vice Ganda.

"Pinabasa sa'kin ni Ion... Mga mensaheng may kasamang harot at motibo," dagdag niya.

Ang higad ay uod na may balahibong nagpapakati kapag nadikit sa balat ng tao. Ginagamit din ito bilang panglarawan sa isang taong malandi.

Inilabas ni Vice Ganda ang lyric video ng "Higad Girl" noong nakaraang buwan at kalauna'y naging online dance challenge ito.

Sa "ASAP," kumasa si AC Bonifacio sa "Higad Girl" dance challenge.