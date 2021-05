DonBelle: Donny Pangilinan, Belle Mariano inaming bagay sila sa isa’t isa

Mula sa Instagram nina Donny Pangilinan at Belle Mariano

Bagamat nahihiya pang sagutin noong una, kapwa inamin nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na bagay sila sa isa’t isa nang tanungin ang mga ito sa media conference ng pagbibidahang serye na “He’s Into Her.”

Sa naganap na virtual conference na pinamagatang “He’s Into Her General Assembly”, hindi nakapagpigil ang host na si Robi Domingo na tanungin agad ang dalawa sa simula pa lamang kung bagay sila para sa isa’t isa.

“Grabe naman yung tanong na yun, Kuya Robi,” natatawang sagot ni Mariano. Ngunit kalauna’y sumang-ayon din ito.

“Oo naman. Wala ng explanation,” mabilis na sagot ni Pangilinan sa kaibigang host.

Sa nasabing panayam, ibinahagi rin ng binansagang “DonBelle” na may kaunting ilangan sa simula ng kanilang pagtatrabaho lalo pa’t ito ang unang beses na pinagtambal sila sa isang serye.

Ngunit nang tumagal na ang kanilang mga lock-in tapings ay unti-unti na rin silang naging bukas sa isa’t isa.

“Una shy siya. Sa una syempre di naman close bilang magkatrabaho. Through time I saw that very energetic rin siya. May ibang side si Belle na outgoing,” ayon kay Donny.

May naramdaman namang takot noong simula si Belle sa kapareha dahil baka hindi umano siya pansinin nito ngunit nang maging malapit na sila sa isa’t isa, nalaman niyang hindi mahirap kausapin si Pangilinan.

“Nung una natatakot akong lumapit sa kaniya kasi baka di ko siya makausap, ganyan. Pero sobrang opposite. Sobrang approachable niya and she is super nice,” pag-amin ng dalagang aktres.

Ideal guy din umano para kay Mariano ang onscreen partner dahil katulad ng karakter na gagampanan ng aktor sa serye ay maginoo at maalaga din ito.

“Ideal guy si Donny and si Deib kasi pag mas nakilala mo siya you know na he is gentleman and caring and supportive of what we do,” tugon ni Belle.

Hindi rin naman itinanggi ng aktor na ideal girl ang katrabaho dahil na rin sa pagkakakilala niya rito sa kanilang shooting at mahusay na pagganap nito sa karakter bilang Max.

Makalipas ang dalawang taon mula nang unang ianunsyo ang adaptation ng romance novel na “He’s Into Her”, mapapanood na ito simula May 30, 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC.

Tatagal ng 10 episodes ang nasabing serye hanggang sa Hulyo sa direksyon ni Chad Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Makakasama ng DonBelle sa serye sina Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Joao Costancia, Criza Taa, Jeremiah Lisbo, Vivoree Esclito, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC