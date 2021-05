PANOORIN: Official trailer ng 'He’s Into Her', inilabas na

Watch more in iWantTFC

Matapos ang matagal na paghihintay, inilabas na ng Star Cinema ang opisyal na trailer ng inaabangan at trending na seryeng “He’s Into Her” na pagbibidahan ng bagong love team na Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Kasabay ng grand media conference nitong Sabado ng nasabing serye na halaw sa isang libro, ipinasilip na sa publiko ang maaaring abangan, kasama na ang ilang mga kilig moment.

Umabot sa no. 1 trending spot sa Twitter ang trailer ng "He’s Into Her” habang pasok din sa top 5 ang “HIH General Meeting” na siyang bansag sa naging press conference ng mga cast ng serye.

Pumalo na sa halos 200,000 views sa YouTube ang nasabing trailer halos apat na oras simula nang i-upload ito.

Makalipas ang dalawang taon mula nang unang ianunsyo ang adaptation ng romance novel na “He’s Into Her”, mapapanood na ito simula May 30, 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC.

Tatagal ng 10 episodes ang nasabing serye hanggang sa Hulyo sa direksyon ni Chad Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Samantala, bawat episode naman ay maaaring mapanood nang mas maaga sa iWant TFC kagaya ng pilot show na eere na sa May 28, Biyernes, sa on-demand streaming platform.

Nauna nang ipinarinig sa fans ang theme song ng palabas na inawit ng P-pop group na BGYO.

Makakasama ng DonBelle sa serye sina Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Joao Costancia, Criza Taa, Jeremiah Lisbo, Vivoree Esclito, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC