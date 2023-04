Lie Reposposa not yet engaged to foreigner boyfriend

MANILA -- Former “Pinoy Big Brother” alumna Lie Reposposa denied reports that she is now engaged to her British boyfriend, Paul Joshua Marsden.

In "Magandang Buhay" on Wednesday, Reposposa clarified that she just received a promise ring from him.

"'Yung nangyari po kasi roon parang nag-assure siya sa akin na 'I want you to be my future wife,' ganun. Parang 'okay lang ba sa iyo?' 'Yes of course.' Tapos inilagay niya na 'yung singsing. Tapos pag-post ko ay na-misinterpret ng mga tao, kaya dinilete ko po 'yung post. Kasi promise ring," Reposposa explained.

In the program, Repospasa shared that she met her boyfriend on Instagram.

She recalled that she was just bored at the time when she started to search the name "Paul."

"Pagka-search ko nakita ko ang picture niya, so kinlick ko. Timing nun mayroon siyang story kaya hinart ko parang my first move. Tapos sabi niya sa akin nakita raw niya profile ko, maganda raw kaya pinindot niya rin daw. 'Di ko siya finallow, kaya siya nag-follow sa akin tapos hinart niya lahat ng mga post ko. Tapos nag-story din ako. Tapos chinat niya ako 'you're so beautiful.' Eh di finallow back ko. Tapos doon na kami mag-start ng

conversation. Ang gaan niya lang kausap. Parang boy version ko siya," Reposposa said.

After two months, Marsden visited the Philippines to finally meet her.

"Sabi niya pupunta raw siya sa Pilipinas para sa akin lang. Tapos bumili siya ng ticket. Nagkita kami. Grabe, pogi na siya sa picture pero sa personal sobrang pogi. Ang flawless," she said.

In "Magandang Buhay," Reposposa also received a surprise video message from Marsden, who expressed his love for her.

Reposposa joined “PBB” in 2019 and placed sixth in the finale of the reality series. She later released a single billed as “Sana Sana” in the same year.

She also participated on “It’s Showtime!” singing contest “Tawag ng Tanghalan.”

