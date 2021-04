Yam Concepcion ibinahagi ang sikreto sa long distance relationship

Mula sa Instagram account ni Yam Concepcion.

Bagamat kinaiinggitan ngayon ng karamihan si Yam Concepcion dahil sa maiinit niya eksena kasama sina Gerald Anderson at JM de Guzman sa “Init sa Magdamag,” masaya ang personal na buhay pag-ibig ng aktres kahit na long distance relationship ito.

Sa panayam kay Toni Gonzaga sa “I Feel U,” ikinuwento ni Concepcion na ang nobyong si Miguel Cuunjieng ang tunay na nagpapakilig sa kaniya kahit na nasa abroad ito.

Aniya, bago pa man magkaroon ng pandemya, sanay na silang dalawa sa LDR status kaya naman alam na nila kung paano patatakbuhin ang relasyon sa kasalukuyang setup.

“Sanay na kami ng [long-distance relationship], so okay lang. Pero swerte nakauwi siya nung December for two weeks,” pag-amin ni Concepcion na gumaganap bilang si Rita sa bagong serye.

Pagbabahagi pa ng aktres, nagagampanan naman umano nilang dalawa ang responsibilidad sa kanilang relasyon kaya ramdam pa rin nila ang koneksyon sa isa’t isa kahit malayo.

Pahayag ni Concepcion, maayos na komunikasyon at tiwala ang pinakaimportante kapag long distance ang relasyon.

Nakatakdang bisitahin ng aktres ang nobyo sa New York sa darating na Mayo.

Sa nasabing panayam, ikinuwento rin nito ang karanasan na makatrabaho sina Anderson at De Guzman.

Matagal na umano niyang kilala si De Guzman nang magkasama sa isang inuman. Hanga naman ito sa husay ng aktor sa pag-arte lalo pa’t sa mata pa lamang umano nito, naiiyak na siya.

“Si JM talaga, mata pa lang, 100% binibigay niya puso at kaluluwa. ‘Yung truth na binibigay niya sa character niya, naiyak ako kahit hindi dapat hanggang matapos,” saad ni Concepcion.

Wala namang masabi ang aktres kay Anderson kung hindi magaling magpakilig.

Mapapanood ang buong panayam ni Concepcion kasama ang dalawang aktor sa “I Feel U” sa darating na Abril 25.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC