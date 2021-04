Maymay Entrata inaming may nagpapasaya na sa kaniyang puso

Galing sa Instagram ni Maymay Entrata

Maikli ngunit malaman ang naging sagot ng aktres na si Maymay Entrata nang aminin sa isang panayam na may nagpapasaya sa kaniyang puso ngayon.

Sa ulat ng fashion magazine na Mega, hindi itinanggi ni Entrata na masaya ang kaniyang puso nang tanungin kung kumusta ang estado ng kaniyang love life, ngunit hindi rin ito nagbanggit ng kahit anong pangalan.

Sa kaniyang sagot, umaasa ang aktres na gagalangin ng napakarami nitong taga-suporta kung ano man ang kaniyang magiging desisyon.

“Sa totoo lang po may nagpapasaya na po sa aking puso at naway kahit anong maging desisyon namin ay respetuhin po 'yun ng aking mga taga-supporta,” sagot ni Entrata.

Tingin ng ilang netizens, ang onscreen partner ng aktres na si Edward Barber ang pinatutungkulan nito sa kaniyang sagot. Unang nagkakilala ang dalawa ng kapwa maging housemate sa “Pinoy Big Brother” na napagwagian ni Entrata.

Matatandaang noong nakaraang taon, naglabas ng joint statement ang dalawang Kapamilya stars na nagpapaliwanag sa ugnayan ng dalawa bilang mabuting magkaibigan.

Sa nasabing statement, sinabi nina Entrata at Barber na sa ilang taon nilang magkasama bilang love team, naunawaan nilang mas makakabuti sa kanila na maging magkaibigan lamang muna.

Kasunod nito ang pagtatambal ng dalawa muli sa digital movie na “Princess DayaReese” na mapapanood sa KTX.ph, iWant TFC, at TFC simula noong Enero 1.

Si Entrata ang cover girl ng Mega ngayong Abril kung saan ikinuwento rin niya ang mga natutunan sa limang taon sa industriya.

Ayon sa 23-anyos na aktres, sa ilang taong pananatili sa showbiz nahanap nito ang kaniyang purpose sa trabaho bukod pa sa pag-abot ng kaniyang pangarap.

“Yung pakiramdam na tagumpay, hindi lang tagumpay sa mga bagay na meron ako o pangarap na aking natupad kundi tagumpay sa pagtuklas ng purpose ko dito sa industriya,” ani Entrata.

Malaki rin ang pasasalamat ng “Pinoy Big Brother” sa kaniyang pamilya at mga tagahanga na naging daan upang maunawaan na nagiging biyaya na rin siya sa buhay ng ibang tao.

“Araw-araw pinipili kong pasalamatan ang Panginoon dahil habang tumatagal madami akong natutunan at isa na dito is to fully embrace the entertainment world I am in because through this unti-unti kong naintindihan na lahat ng blessings ko ngayon ay blessings din sa karamihan,” dagdag nito.

