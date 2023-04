Melai Cantiveros. Instagram/Melai Cantiveros

MAYNILA -- Idinaan sa social media ni Melai Cantiveros ang pagsagot sa isyu ng mga "marites" na hiwalay na diumano sila ng asawa nitong si Jason Francisco.

Sa kanyang post sa Instagram Stories, ibinahagi ni Cantiveros ang video kung saan kita ang paghatid sa kanya ng kanyang mister sa set ng "Magandang Buhay" kung saan isa siya sa mga host.

"Good morning, mga kapisanan ng mga marites sa Pilipinas," bungad niya. "Asawa po ako, hindi po ako pulis [na] hanapan ng mga nawawalang tao."

"Ayan na po hinahanap niyo, buhay na buhay, walang kahit anong sugat, pinag-drive na po tayo," dagdag ni Cantiveros sa video nang ipakita ang kanyang asawa.

Instagram/Melai Cantiveros

Nagsimula ang isyung diumano ay hiwalay na ang mag-asawa matapos na mapansin ng ilang netizens na wala sa mga retrato ni Cantiveros si Francisco nang ipagdiwang nito ang kanyang kaarawan.

Ayon sa ilang netizens, wala rin si Francisco maging sa ika-9 na kaarawan ng kanilang panganay na anak na si Mela.

Sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan sa "Magandang Buhay," pinasalamatang muli ni Cantiveros ang kanyang asawa.

"Sa naghatid sa akin kanina sa taping, thank you. Thank you kay Papang... Baka maisyu na naman tayo nito?" biro ng host.

Matatandaang sa"Pinoy Big Brother" nagkakilala sina Cantiveros at Francisco o mas kilala sa tawag ng kanilang mga tagahanga na Melason.

Disyembre 9, 2013 nang ikasal ang dalawa, ilang buwan matapos ianunsiyo ni Cantiveros ang kanyang unang pagbubuntis.

Matapos ang tatlong taon, ipinanganak ni Cantiveros ang bunso nila ng mister na si Stela.

