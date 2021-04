Jolina Magdangal, may mensahe para sa kaarawan ni Melai Cantiveros

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Jolina Magdangal ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang kaibigang si Melai Cantiveros.

Sa Instagram nitong Martes, sa mismong kaarawan ni Melai, ibinahagi ni Jolina ang kanyang pagbati sa tinaguriang "Prinsesa ng Masa."

"Salamat sa pakikinig sa aking mga kwento tungkol sa pagiging asawa at nanay. Dami na natin napagdaanan Momshie Melai na nagpatibay ng ating friendship. Bilib ako sa pag-iingat na ginagawa mo sa pandemyang ito. At 'pag kasama ka, lagi lang masaya kaya 'di ramdam na may pandemya," ani Jolina.

Sa comment section ng post ni Jolina ay ipinarating naman ni Melai ang pasasalamat sa nauna na itinuturing niyang isang icon.

Sina Melai, Jolina at Karla Estrada ay mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay."

Bago ang "Magandang Buhay," naging bahagi si Melai sa iba't ibang programa ng Kapamilya network mula nang magwagi siya ng "Pinoy Big Brother: Double Up" noong 2009.

Kamakailan lang din ay ipinagdiwang nina Melai at mister nitong si Jason Francisco ang ika-7 kaarawan ng panganay nilang anak na si Mela.

