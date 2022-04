Watch more on iWantTFC

Engrandeng palabas ang inihanda ng noontime show na “It’s Showtime” para sa kaarawan ng mainstay host na si Vice Ganda nitong Sabado.

Hindi lamang makulay na pagtatanghal ang naging panimula ng birthday special ni Vice dahil ginulat din niya ang mga manonood nang ipakita ang pagkakaroon ng madlang pipol sa studio sa kauna-unahang pagkakataon simula nang magkaroon ng pandemya.

Malaki ang pasasalamat ni Vice sa ABS-CBN management dahil pinayagan ang show na magpapasok ng live audience sa studio matapos ang higit na dalawang taon.

“Sobrang na-miss ko kayong lahat. Lalong lumakas loob ko, tumapang ako na mag-perform nung nakita ko mukha n'yo. I'm the happiest to see you today,” saad ni Vice na sinabing dumaan sa antigen test ang lahat ng madlang pipol.

Umaasa ang mga host na maaaring simula na ito ng unti-unting pagbabalik ng live audience sa studio ng programa.

Binuksan ng sikat ng Pinoy pop groups na BGYO at BINI ang birthday program ng komedyante nang awitin ang ilan sa pinasikat na kanta ni Vice tulad ng “Boom Panes” at “Karakaraka.”

Nagpakitang gilas din sina Ion Perez, Ryan Bang, at Amy Perez nang sayawin ang kanta ni Vice na “Ang Kulit” habang inawit naman nina Karylle, Jugs Jugueta, at Teddy Corpuz ang “Push Mo Yan Te.”

Sumayaw din sina Vhong Navarro, Kim Chiu, at Jackie Gonzaga sa opening production.

Kagaya nang inaasahan, magarbo ang naging kasuotan ni Vice sa kaniyang pag-awit ng “Queen” ni Todrick Hal kung saan niya ipinakita ang madlang pipol. Kinanta rin ng host ang “Legendary” ng Skillet.

Nagbigay din ng paghanga at pagbati ang ilan sa malalaking pangalan sa entertainment industry para sa tinaguriang “Unkabogable star.”

Kabilang sa mga nagsalita ang ABS-CBN executive na si Olivia Lamasan.

“Konti lang talaga yung nadidiscover ng comedy icons...ang tagal bago umusbong ang isang Vice Ganda. It takes a lot of intelligence and wit para makapag-genuinely makapagpatawa ang isang tao,” ani Lamasan.

Nagbigay din ng mensahe ang beteranang aktres na si Vilma Santos na nakasama ng komedyante sa pelikulang “In My Life.”

“Ang layo-layo na ng narating mo mula nung ‘In My Life’ days natin sa New York. You are blessed with fantastic wit and humor. Despite your successes, always keep your feet on the ground,” saad ni Santos sa video clip.

Hindi rin nakalimutan nina Regine Velasquez at Angel Locsin na bumati kay Vice na ipinaalalang maaasahan sila ng host kung kakailanganin nito ng tulong.

“Tandaan mo lang nandito lang ako, isang tawag mo lang. I'm so happy for you at natagpuan mo na yung taong mag-aalaga para sayo,” pahayag ni Locsin.

Kabilang din sa mga nagbigay mensahe ang nanay ni Vice, VIVA executive Vicente del Rosario, Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez, Eric at Epy Quizon.

Dahil espesyal ang nasabing episode, kakaibang segment din ang inihanda ng “Showtime” para sa mga manonood.

Imbis na “Sexy Babe” ay inimbitahan ni Vice ang mga kaibigang komedyante para sa “Sexy Beks: Tag-init ng Ulo edition.”

Lumahok sa nasabing katuwaang kompetisyon sina Chad Kinis, Iyah Mina, Negi, Petite, MC, at Lassy.