MANILA -- Superstar comedian Vice Ganda marked his birthday on Thursday on "It's Showtime."

The night before, Vice's family and friends, including his colleagues from "It's Showtime," threw him a surprise party to welcome his actual birthday on March 31.

"Ang wish ko ay magkatooo lahat ng wish ko kagabi at ang mga wishes niyo sa akin at ang wish nating lahat. At patuloy tayong maging healthy at maging masaya. Healthy, masaya, masagana at maganda, ganun. Thank you, Lord," he said on the noontime show.

His "It's Showtime" co-hosts Karylle, Jackie Gonzaga, Amy Perez, Teddy Corpuz, Jugs Jugueta, Kim Chiu, Ryan Bang and Vhong Navarro also shared their well wishes for Vice.

"Biggest blessing ko this year, thank you, thank you, Lord. Lahat ng misunderstanding na nagkaroon sa atin, nawala. So thank you, Lord for that big blessing. Sabi nila lahat ng mga magagandang bagay lalabas at lalabas, hindi matatago. At lahat ng masama mawawala. ...Happy birthday to us. Pero naniniwala ako na kung ano ang nandoon may something na maganda doon ako nag-hang on and 'yun nandito na tayo, toxic-free," Karylle said.

"Ngayon masayang-masaya na ang puso mo. Good health lang talaga for you and the whole family. Sa inyo ni Ion (Perez), more happy moments. Happy birthday ate, I love you," Gonzaga said.

"I will always be here for you and I will love you always and forever. Gusto ko lang malaman mo na I am so proud of you," Perez told Vice.

Jugueta and Corpuz also wished Vice all the best and to have a true happiness.

"Prayer ko lagi ay 'yung legit na happiness. Kasi minsan lang tayo makatagpo 'yung genuine at legit na happiness. Alam ko natagpuan mo na 'yon, na kay Ion na 'yon. 'Yung protection lang palagi sa inyong dalawa ni Ion. 'Yun lang talaga 'yung good health and protection na gabayan kayo laging dalawa ni Lord palagi, 'yun talaga ang prayer ko," Corpuz said.

"Sa 13 years natin na magkakasama nagigng magkakaibigan na tayo, hindi lang tayo magkakatrabaho. We are lucky to have you as real friends and I wish you all the best ate," Jugueta added.

Bang meanwhile thanked the comedian for treating him like a real family member.

"Gagawin ko talaga lahat para pasiyahin kita. Basta mommy, 'yung pamilya ng Viceral, Perez lahat kayo, habambuhay mahal na mahal kita. I love you so much," Bang said.

For her part, Chiu turned emotional as she thanked Vice for giving joy and inspiration.

"Thank you for inspiring us and thank you for giving this kind of joy. 'Yung pagiging grateful namin sa pang-araw-araw, lagi mong sinasabi sa amin 'yon. So thank you mama, I am very lucky to know you deeply," Chiu said.

Navarro then reminded Vice not to be afraid, stressing that a lot of people love and support him.



"Huwag ka matakot maging totoo kasi doon kami namin minahal. At marami ang nagmamahal sa iyo sa pagiging totoo mo. Kasi kapag totoo tayo, doon tayo nahuhusgahan eh naging totoo lang naman tayo sa mga nararamdaman natin. Huwag mong pansinin 'yon, marami ang nagmamahal sa inyo, nandito kami bukod sa pamilya mo. Kami tunay mong kaibigan. Ikaw kilala na kita mula nang nandoon ka sa itaas. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang mga pangit o hindi dahil totoo ako sa iyo. Tapos marami tayong pinagdaanan. Nag-away tayo, pero di ka bumitaw, 'di ako bumitaw kasi mas alam natin 'yung totoo, 'yung nasa puso natin. At mas lalo tayong tumatag, kaya nandito pa rin tayo sa 'Showtime,' mas masarap pumasok, at mas natuto tayo at mas solid tayo ngayon," Navarro said.

Last to give his greeting was Vice's partner Perez, who stressed that he will forever love and choose the comedian.

"Ako ang masasabi ko lang sa aking best friend, lover, partner, siguro araw-araw niyang naririnig sa akin ito. Sa tuwing magdarasal kami lagi kong pinagdarasal talaga na bigyan pa kami ng mahabang panahon para magsama. Siguro ang masasabi ko lang sa iyo babe ay paulit-ulit kitang pipiliin, siguro kahit sa kabilang buhay ay baka ikaw 'yung piliin ko pa rin. Ang mapapangako ko lang sa iyo ay buong pusong pagmamahal ko sa iyo at (pagiging) tapat. 'Yun lang, thank you, Babe. I love you," Perez told Vice.