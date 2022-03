Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel

MAYNILA — Napili si Maxine Trinidad bilang “most liked” na teen housemate ng mga kasamahan sa “Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10."

Pinapili ni Kuya ang teen housemates ng kanilang napupusuan o pinaka-close sa mga hindi nominadong kasamahan.

Nagwagi si Trinidad na may 4 points na sinundan ni Ashton Salvador, 3; Gabb Skribikin at Luke Alford, 2; at Dustine Mayores at Paolo Alcantara, 1.

"Sobrang saya po, hindi ko rin po in-expect. Happy po ako kasi hindi man ako ganoon ka masalita, na-consider pa rin po nila, Kuya, na gusto ko pong makisama po," ani Trinidad.

Ayon kay Tiff Ronato, kay Trinidad siya may koneksyon at tinuturing niya na itong ate.

“Siya po ‘yung nagkaroon po kami ng sister bond, nagkaroon po kami ng connection sa kanya. Si Maxine po ‘yun,” aniya.

Masaya naman si Paolo Alcantara na kinakausap siya ni Trinidad kapag siya ay mag-isa.

“Sobrang bait po niya and tuwing nag-iisa po ako laging niya po akong kinakausap din, Kuya,” aniya.

Hanga naman sina Stephanie Jordan at Rob Blackburn sa pagtitiwala ng nagwaging housemate sa kanila.

“Ever since the day that I met her up till now, she has been so kind to me, kind to everyone,” ani Jordan.

“She makes me feel appreciated as a person, she makes me feel like I’m capable of building relationships,” dagdag ni Blackburn.

Kinakailangang pagsilbihan ng mga nominadong housemates at nakatanggap ng dislike pin na sina Blackburn, Jordan, Kai Espenido, Stef Draper, at Don Hilario si Trinidad bilang premyo.

Una nang nagwagi si Trinidad bilang Head of Household at naligtas sa unang nominasyon.



Papapiliin naman ang mga hindi nominadong housemates ang tatanggalan nila ng dislike pin.

