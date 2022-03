Larawan mula sa Pinoy Big Brother Twitter account

MAYNILA — Limang housemates ang nominado sa eviction sa teen edition ng "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10" ngayong Linggo.

Sina Kai Espenido, Stephanie Jordan, Stef Draper, Rob Blackburn, at Don Hilario ang napili ng mga teen housemates para sa unang eviction.

Sa pagtatapos ng linggo, isang teen housemate lamang ang mamamaalam sa Bahay ni Kuya.

Si Blackburn ang nakakuha ng pinakamataas na puntos, 11, at sinundan naman ni Hilario na may 6 points, at tie naman sina Espenido, Jordan at Draper na nakakuha ng 5 points.

Nagwagi si Maxine Trinidad bilang unang Head of Household at ligtas sa nominasyon.

Hindi naman ginamit ni Gabb Skribikin ang immunity pass na napanalunan niya sa follower sprint sa Kumu.

