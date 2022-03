Mula sa Kapamilya Online Live

Hindi na napigilan ni Gabb Skribikin ang kaniyang mga luha nang panoorin ang maikling mensahe ng amang nakikipaglaban sa sakit.

Sa naging episode nitong Sabado sa “Pinoy Big Brother,” bumuhos ang luha ni Gabb nang magpasalamat ang kaniyang ama na si George Skribikin sa kaniyang mga nagging sakripisyo para sa kanilang pamilya.

“Anak salamat sa mga sacrifices mo kahit na andyan ka na sa bahay ni Kuya kami pa ring family mo ang iniisip mo,” saad nito.

Pinaalalahanan din niya ang anak na pagbutihan pa sa loob ng bahay ni Kuya at sinabing siya pa rin ang “baby girl” nito.

“Pagbutihin mo sa loob ng bahay ni kuya. At palagi mong tatandaan, na ikaw lang ang aking baby girl. I love you and I miss you,” pahabol ni George.

Nagging motibasyon ni Gabb ang naging mensahe ng tatay na mas lalong pang pag-igihan sa “PBB.”

“Miss ko na po sila. Naalala ko po kung bakit ako nandito. Kung bakit po ako nagpupursige, dahil sa kaniya,” ani Gabb.

Umaasa rin si Big Brother na gagamitin ng housemate ang mga salitang kaniyang narinig mula sa kaniyang magulang.

Makakatanggap ng tulong ang ama ni Gabb mula sa “PBB” matapos mapagtagumpayan nina Dustine Mayores, Paolo Alcantara, at Luke Alford ang sacrifice task para sa kasamahan.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.