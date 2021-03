Balikan na nga ba? ‘JaDine’ nakitang magkasama sa restaurant sa Tagaytay

Ibinahagi ng isang diehard fan ang isang retratong kuha nitong Sabado kung saan magkasama sina James Reid at Nadine Lustre sa isang restaurant sa Tagaytay.

Ayon kay Virly Salazar, “unexpected encounter” sa kaniyang “favorite love team” ang nangyari, na kinuhanan sa camera ng kaniyang kasamang si Ruben dela Calzada.

Humirit ng “Nadine and James Reid nagkabalikan na” sa kaniyang Facebook post si Salazar, bagay na pinapangarap ng fans nina “JaDine”, ngunit wala itong kumpirmasyon.

Matatandaang kahit nag-break na ang magkasintahan noong January 2020, hindi ito dahilan para hindi sila maghang out.

Dalawang linggo matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nilang dalawa noong nakaraang taon, inamin ni Reid na mahal pa rin niya ang aktres.

Sa isang panayam sa fashion magazine na Mega Man noong Pebrero 2020, sinabi ng aktor na hindi niya pa alam kung sino siya kapag wala si Lustre sa piling niya.

Naging maingay ang usap-usapang nagkabalikan ang dalawa dahil sa makailang beses na nakuhanan silang magkasama.

Sa isang viral photo, dumalo pa si Lustre sa birthday celebration ng ina ni Reid, patunay na may ugnayan pa rin ang dalawa kahit hiwalay na sila.

Nitong Enero lamang, muling nakita ang "On the Wings of Love" stars na magkasamang umakyat sa bundok.

Naunang magtambal ang dalawa noong 2014 sa pelikulang "Diary ng Panget" na siya ring paglulunsad sa kanila bilang isa sa mga loveteam sa bansa.

Lalo silang tinangkilik ng mga manonood nang mabigyan ng mga teleserye sa ABS-CBN kung saan bumida sila sa “On the Wings of Love” noong 2015 at “Till I Met You” noong 2016.

Unti-unting naging totohanan ang relasyon ng dalawa noong binubuo ang huli nilang serye at sa taong ding iyon, opisyal nang umamin ang dalawa na sila na sa harap ng libo-libong manonood sa Araneta Coliseum.

