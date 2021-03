ALAMIN: Ano ang ibig sabihin ng BGYO

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ng Pinoy pop group na BGYO ang ibig sabihin ng pangalan ng kanilang grupo.

Sa programang "Sakto ng TeleRadyo" nitong Martes, sinabi ng grupo na nagmula sa Star Hunt Academy, na ang direktor at Star Magic head na si Laurenti Dyogi ang nakapag-isip ng kanilang pangalan.

Ang gruypo ay binubuo nina Gelo, Akira, JL, Mikki, at Nate.

"Gusto niyang mag-come up with something strong and at the same time ay may touch ng Filipino," ani Gelo.

"Ang BGYO may ibig sabihin ang bawat letra nun. B stands for becoming the change, G stands for going further, then (Y) you and I, showing the world what it means and O originally Filipino," dagdag ni Gelo.

Sa programa, ibinahagi rin ng BGYO ang ilan pang mga bagay tungkol sa kanila tulad ng kanilang mga paboritong pagkain at musical influences.

Halos 2 taon nag-training sa ilalim ng Star Hunt Academy ng ABS-CBN ang mga miyembro bago inilunsad bilang pop group.

Nito lamang Enero, inilabas ng BGYO ang kanilang unang single na "The Light."

Sa ngayon ay isang sorpresa ang pinaghahandaan ng grupo para sa kanilang mga tagahanga.

"For now focus kami sa 'The Light' and pinag-aaralan namin ang different version, different language, abangan niyo po," ani JL.

Sa ngayon ay mado-download na ang "The Light" sa iba't ibang music digital platform at mapapanood naman ang music video ng awitin sa YouTube page ng grupo.

