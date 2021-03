Gerald, ipinaliwanag kung bakit ngayon lang sinagot ang isyu tungkol kina Bea, Julia

Watch more in iWantTFC

Matapos ang isang taong pananahimik, nagsalita na ang aktor na si Gerald Anderson sa mga akusasyon na ibinabato sa kaniya matapos ang kontrobersyal na paghihiwalay nila ni Bea Alonzo at pagkakadawit ng pangalan ni Julia Barretto.

Sa isang one-on-one interview kay Boy Abunda, inamin nito na bukod sa sinisikap nitong gawing pribado ang ilang bagay tungkol sa kaniyang personal na buhay, nakita nitong nahusgahan na rin siya ng publiko kaya mas pinili niyang manahimik muna.

“Judgment has been passed. At that point na pumutok, I've had my moments na parang ‘oh my God, paano ko nilagay 'yung sarili ko sa ganito? What did I do? I tried to be a good person, bakit?’” pagtatanong umano ni Anderson sa kaniyang sarili noon.

Ayon pa sa aktor, hindi niya mawari kung bakit kinailangang magamit ang social media upang pag-usapan ang kaniyang love life.

Noong 2019, pumutok ang balita ng paghihiwalay nila ng aktres na si Alonzo at isa sa mga naiturong dahilan ay ang umano’y pagkakamabutihan ni Anderson at batang aktres na si Barretto.

“Bakit kailangan umabot sa ganon? Did we really have to take the social media route or path?” saad pa nito.

Dagdag pa ni Anderson, pinili rin niyang huwag nang magsalita sa isyu dahil hindi umano niya intensyong manisi ng ibang tao lalo na kung naging mahalaga ito sa buhay niya.

“I will never throw someone under the bus para lang linisin 'yung (pangalan ko)... lalo na 'yung tao na I have intimate moments with, I had happy moments with. Lalo na itong last, ang pangit. Ang lala,” alala ng 31-anyos na aktor.

Wala umano siyang plano gumamit ng ibang tao upang malinis lamang ang kaniyang pangalan.

“I don't have the guts to put someone in a bad light because gusto ko linisin ang image ko or 'yung side ko,” ani Anderson.

Sa naturang interbyu, tinuldukan na rin ng aktor ang matagal na ispekulasyon sa kanilang relasyon ni Barretto nang amining masaya siya ngayon dahil sa aktres.

“Very happy. It’s a yes,” ang nakangiting tugon ni Anderson nang tanungin ni Abunda kung ang 23-anyos na artista nga ba ang dahilan ng pagiging masaya niya.

Itinanggi rin niya na “na-ghost” niya si Alonzo dahil nagkaroon naman umano sila ng maraming pag-uusap tungkol sa kanilang hiwalayan.

